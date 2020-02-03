Обеспокоенность законопроектом Министерства культуры о борьбе с дезинформацией высказали члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики из фракции "Слуги народа".

Заявление опубликовал глава комитета нардеп Александр Ткаченко в Facebook.

Депутаты подчеркнули, что понимают вызовы, стоящие перед Украиной в связи с гибридной войной, и ценят усилия коллег из Минкульта.

В то же время, они заявили, что несколько аспектов законопроекта вызывают их беспокойство:

– непропорциональный уровень наказаний и криминализация части деятельности журналистов;

– появление органа, уполномоченного Кабмином, с широкими возможностями для регуляции свободы слова;

– разделение журналистов на тех, кто войдет в предложенную в законопроекте ассоциацию и тех, кто не захочет;

– принцип правовой определенности при толковании термина “дезинформация” и соответствие смысла и объема этого термина современным вызовам;

– принцип пропорциональности наказания за совершенное правонарушение, в том числе, включение слишком широкого круга граждан, на которых распространяется действие предложенного законопроекта.

Депутаты считают, что такие методы могут привести к наступлению на свободу слова. Они призвали экспертов и профессиональное сообщество найти пути решения вызовов, которые стоят перед обществом, и заявили о готовности дать Минкульту выводы о законопроекте и принять участие в работе над ним.

Под заявлением указаны имена депутатов Александра Ткаченко, Евгении Кравчук, Никиты Потураева, Гео Лероса, Елизаветы Богуцкой, Андрея Бобляха.