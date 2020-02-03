Заявление опубликовал глава комитета нардеп Александр Ткаченко в Facebook.
Депутаты подчеркнули, что понимают вызовы, стоящие перед Украиной в связи с гибридной войной, и ценят усилия коллег из Минкульта.
В то же время, они заявили, что несколько аспектов законопроекта вызывают их беспокойство:
– непропорциональный уровень наказаний и криминализация части деятельности журналистов;
– появление органа, уполномоченного Кабмином, с широкими возможностями для регуляции свободы слова;
– разделение журналистов на тех, кто войдет в предложенную в законопроекте ассоциацию и тех, кто не захочет;
– принцип правовой определенности при толковании термина “дезинформация” и соответствие смысла и объема этого термина современным вызовам;
– принцип пропорциональности наказания за совершенное правонарушение, в том числе, включение слишком широкого круга граждан, на которых распространяется действие предложенного законопроекта.
Депутаты считают, что такие методы могут привести к наступлению на свободу слова. Они призвали экспертов и профессиональное сообщество найти пути решения вызовов, которые стоят перед обществом, и заявили о готовности дать Минкульту выводы о законопроекте и принять участие в работе над ним.
Под заявлением указаны имена депутатов Александра Ткаченко, Евгении Кравчук, Никиты Потураева, Гео Лероса, Елизаветы Богуцкой, Андрея Бобляха.
- Ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.
- Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир также выразил обеспокоенность по поводу законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры.
- Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.