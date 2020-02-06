Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала "1+1".

Об этом рассказал в комментарии #Буквам один из депутатов “Слуги народа” после встречи с президентом.

“Дубинский (нардеп Александр Дубинский, – ред.) поднял эту тему. Вначале они все отрицали. Потом президент сказал, что у него есть 100 % данные, что эти записи были на компьютерах канала. Потом Ткаченко сказал: а что такого, что они там были. Это, мол, журналистская работа. На что Зеленский ответил, что журналистская работа – это сказать, что была незаконная прослушка, и обнародовать, а не монтировать и выбрасывать в Сеть”, – рассказал депутат на условиях анонимности.

В то же время президент сообщил, что попросит главу Службы безопасности Ивана Баканова провести брифинг о вчерашних обысках.

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.