Об этом рассказал в комментарии #Буквам один из депутатов “Слуги народа” после встречи с президентом.
“Дубинский (нардеп Александр Дубинский, – ред.) поднял эту тему. Вначале они все отрицали. Потом президент сказал, что у него есть 100 % данные, что эти записи были на компьютерах канала. Потом Ткаченко сказал: а что такого, что они там были. Это, мол, журналистская работа. На что Зеленский ответил, что журналистская работа – это сказать, что была незаконная прослушка, и обнародовать, а не монтировать и выбрасывать в Сеть”, – рассказал депутат на условиях анонимности.
В то же время президент сообщил, что попросит главу Службы безопасности Ивана Баканова провести брифинг о вчерашних обысках.
Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.
В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
- “1+1” связывает обыски, которые провела СБУ, с деятельностью программы “Гроші”. Ее ведущим был нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Об этом идет речь в официальном заявлении 1+1media.
- В ходе обысков в редакции спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1” правоохранители изъяли у журналистов 2 системных блока.
- Одновременно с обысками в редакции “1+1” правоохранители провели следственные действия по месту жительства двух журналистов и бывшего сотрудника телеканала.
- Глава комитета по свободе слова, депутат от “Оппозиционной платформы — “За життя” Нестор Шуфрич анонсировал экстренное заседание комитета Верховной Рады по свободе слова.
- Глава СБУ Иван Баканов заявил о том, что обыски в офисе телеканала “1+1” являются необходимыми следственными мероприятиями и не являются давлением на СМИ.