Сюжет, вышедший в разгар президентской гонки на телеканале «1+1» о том, что Петр Порошенко, якобы убил своего брата, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал "спорным".

Об этом в эфире программы “Мокрик по живому” сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, ранее возглавлявший телеканал “1+1”.

“Тот сюжет я отношу к спорным примерам журналистики”, – сказал Ткаченко.

Речь идет о сюжете, в котором “1+1” заявили, что Петр Порошенко причастен к убийству своего брата с привлечением молдавской мафии.

“Я бы хотел, чтобы ответили также на вопрос о огромного количества манипуляций, которые выходили по Зеленского на каналах условной группы Порошенко. Мы много слышим об одном конкретном факте, в одной программе с цитатой человека из разговора о том, что за тем, что говорит определенный человек, есть такая история. Можно обращать внимание на один единичный факт, который является дискуссионным и можно сконцентрироваться на нем, но я хотел в бы, чтобы мы обращали внимание на многие другие факты”, – добавил Ткаченко.

При этом, авторы ссылались на главу молдавской пророссийской партии Ренато Усатого, который живет в Москве, и против которого Кишинев возбудил уголовное дело.

Сюжет вышел в разгар предвыборной кампании. Он вышел в эфир 23 марта 2019-го в программе “Украинские сенсации: 50 оттенков Петра Порошенко”.