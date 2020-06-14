Об этом в эфире программы “Мокрик по живому” сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, ранее возглавлявший телеканал “1+1”.
“Тот сюжет я отношу к спорным примерам журналистики”, – сказал Ткаченко.
Речь идет о сюжете, в котором “1+1” заявили, что Петр Порошенко причастен к убийству своего брата с привлечением молдавской мафии.
“Я бы хотел, чтобы ответили также на вопрос о огромного количества манипуляций, которые выходили по Зеленского на каналах условной группы Порошенко. Мы много слышим об одном конкретном факте, в одной программе с цитатой человека из разговора о том, что за тем, что говорит определенный человек, есть такая история. Можно обращать внимание на один единичный факт, который является дискуссионным и можно сконцентрироваться на нем, но я хотел в бы, чтобы мы обращали внимание на многие другие факты”, – добавил Ткаченко.
При этом, авторы ссылались на главу молдавской пророссийской партии Ренато Усатого, который живет в Москве, и против которого Кишинев возбудил уголовное дело.
Сюжет вышел в разгар предвыборной кампании. Он вышел в эфир 23 марта 2019-го в программе “Украинские сенсации: 50 оттенков Петра Порошенко”.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд в Украину иностранного актера не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы с его участием также были запрещены в нашей стране.