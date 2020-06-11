Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что не поддерживает запрет фильмов и сериалов с российскими актерами, которые побывали в аннексированном Крыму.

Об этом он заявил в эфире hromadske.

По словам Ткаченко, он хочет четких правил, которые будут регулировать — при каких условиях артистов добавлять в “черные списки”.

Министр заявил, что сейчас “черные списки” составляют по принципам, которые никто не определял, которые “сложились исторически”.

Ткаченко заявил, что при предыдущей власти ни СБУ, ни премьер, ни президент не могли ответить, по каким правилам деятели культуры попадут в “черные списки” и фильмы с ними запрещают.

“А оказывается, они есть в головах тех людей, которые принимали решение. Как это делалось — СБУ составляет списки людей, которым запрещен въезд в Украину, он почему-то автоматически переходит в так называемые “черные списки” Минкульта и дальше в Госкино, которое выносит запрет на показ визуального продукта на территории Украины согласно списку СБУ, который касается совсем другого вопроса”, — сказал Ткаченко.

По мнению главы ведомства, поездка человека в оккупированный Крым не может автоматически означать, что он признает и поддерживает аннексию, потому что в том числе много украинцев из подконтрольной территории туда ездит.

Ткаченко заявил, что не видит от российских актеров, которые съездили в Крым, угрозы национальной безопасности Украины.

“Я не считаю, что эти люди поддерживают агрессивную аннексию Крыма, они являются врагами для Украины, составляют национальную угрозу для Украины до той степени, что нужно запрещать их фильмы здесь”, — сказал глава Минкульта.

Однако, по словам Ткаченко, если против людей заведены уголовные дела и они агрессивно выступают против Украины — они должны попасть в “черные списки”.

“Если против людей заведены уголовные дела и мы очевидно считаем таких товарищей как Пореченков, Михалков или Охлобыстин людьми, которые выступают агрессивно против Украины, бесспорно такие люди должны быть занесены во все “черные списки”, в том числе о запрете показа их произведений на экранах”, — сказал он.

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