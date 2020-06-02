Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко в случае назначения на должность министра культуры Украины прежде всего планирует заняться решением неотложных финансовых проблем ведомства.

Об этом он рассказал сегодня в комментарии журналистам, сообщает агентство “Укринформ”.

Ткаченко напомнил, что еще должно быть внесено представление на его назначение.

“Должна быть процедура (назначения на должность министра, – ред.) – соответствующее представление от Кабинета Министров. У нас завтра комитет, если представление будет, оно будет рассматриваться на комитете и только после этого выноситься в зал Верховной Рады”, – отметил нардеп.

Он также рассказал о первых планируемых действиях в должности министра.

“Мы вынуждены были заниматься многими проблемами, которые есть в министерстве. То, что мы очевидно видим сегодня, – это необходимость помощи культуре и креативным индустриям. Секвестр бюджета состоялся, к сожалению, все эти индустрии и культура в целом находятся сегодня не в лучшем положении. И самый главный для нас вопрос – это вопрос выживания и возможности поставить культуру и культурные индустрии на ноги из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом”, – подчеркнул Ткаченко.

В этом контексте он проинформировал, что, например, облэнерго начинают отключать музеи от электричества за долги.

“Это ненормально и, очевидно, что это в повестке дня в первую очередь. Если решим этот вопрос, будем говорить потом и о следующих шагах”, – заявил Ткаченко.

После решения финансовых проблем он намерен завершить реформирование отрасли.

“Безусловно, вещи, которые связаны с завершением реформирования этой отрасли, в том числе создание институциональных агентств, тоже в повестке дня, но для начала нужно решить финансовые проблемы”, – подытожил нардеп.