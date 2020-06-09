Министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что во время войны на Донбассе у российской компании были приобретены права на сценарий сериала "Ментовские войны", который продюсировал он сам.

Об этом министр рассказал в интервью изданию Lb.ua.

Так, Ткаченко подтвердил, что был продюсером сериала “Ментовские войны. Киев”, который вышел на экраны в 2017 году. Его производством занималась “1+1 Продакшен” по заказу телеканала “2+2”.

“Это не римейк. Мы покупали права на сценарий”, – заявил Ткаченко, комментируя съемки.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что украинская компания во время войны с Россией заплатила российской компании за сценарий, глава Минкультуры ответил: “Да”.

При этом Ткаченко заверил, что еще в 2014 году прекратил заниматься съемками сериалов для российских телеканалов. В то же время он “не видит проблемы” в покупке “хороших сценариев”, даже у России.

“У меня богатый опыт съемок сериалов, в том числе для российских телеканалов, но еще в апреле 2014 года я из этого бизнеса вышел. Я не знаю, кто еще из продюсеров прекратил сотрудничество с россиянами. Но это было мое сознательное решение. С другой стороны, я считаю, что если есть хорошие сценарии, они есть независимо от географии – в Америке, Бразилии или даже в России. И мы можем снимать с ними здесь, в Украине, с украинскими актерами, с украинскими режиссерами, вкладывая средства в украинскую экономику, в украинский талант. Я не вижу в этом проблемы”, – подчеркнул министр.

Как сообщалось, сериал “Ментовские войны. Киев” является адаптацией российского телесериала. Главные роли в нем исполнили: Роман Мацюта, Алексей Смолка, Людмила Барбир, Дарья Трегубова, Сергей Деревянко и другие.

События сериала разворачиваются в Киеве до появления Национальной полиции, во время волны резонансных преступлений. За расследование запутанных дел берется лучший оперативник города майор Виктор Таран. Объявив войну криминальному миру, он переходит дорогу руководству, криминальным авторитетам и завистливым коллегам.

Сериал выходил на русском языке.

В РФ сериал производила студия “Панорама” по заказу ООО “Форвард-Фильм”.