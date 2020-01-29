В Трехсторонней контактной группе достигли договоренности о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Оливера на своей странице в Facebook.

“Достигнута договоренность по поводу возобновления поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут разработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста”, – говорится в сообщении.

При этом она также добавила, что в гуманитарной подгруппе ТКГ продолжается работа по взаимному освобождению удерживаемых лиц.

Помимо того, Олифер написала, что Мартин Сайдик закончил свою работу представителем ОБСЕ в ТКГ и передал свои полномочия швейцарцу Хайди Грау.

Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.

Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.