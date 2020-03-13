Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске, которое состоялось 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Фото соответствующего документа опубликовало издание “Зеркало недели”, ссылаясь на собственный источник в переговорной группе.

Согласно документу, новосозданным органом зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. В тексте отмечается, что критерии и порядок назначения членов “Совета” будут самостоятельно определяться Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Германией, Францией и ОБСЕ.

“Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины”, – говорится в документе.

Народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Виктория Сюмар подчеркнула:

“Это не просто выполнение всех прихотей Кремля. Значительно больше. Это – выгораживание убийц своих граждан и унижение Украины до уровня сепаратистских оккупированных Россией ОРДЛО … И это то, как “украинская власть” хочет воспользоваться паникой из-за коронавируса и экономическим кризисом”.