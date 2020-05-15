Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела переговоры в режиме видеоконференции в новом расширенном составе.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.

В четверг, 14 мая, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, в которую входят делегации Украины, Россия и ОБСЕ, провела очередное заседание в режиме видеоконференции.

Украину представляла обновленная делегация, в которую вошли главы профильных комитетов парламента, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко и заместитель министра обороны Александр Полищук, а также вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В ходе встречи Украина отметила важность выполнения договоренностей лидеров “нормандской четверки”, в частности, соблюдение режима тишины. С этой целью было инициировано внеочередное заседания профильной группы.

В гуманитарной группе была продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести.

Также продолжилось осуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения. Украинская сторона подчеркнула, что КПВВ в Золотом обустроено и готово приступить к работе в любое время.

Во время работы политической группы обсуждался вопрос проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса. Украинская сторона настояла на том, что их проведение возможно только после получения контроля над государственной границей. Украинская делегация в ТКГ исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции Украины.

Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.