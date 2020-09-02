Об этом сообщили в Офисе президента.

В среду, 2 сентября, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции.

Во время встречи председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, а также, что наблюдатели не зафиксировали жертв среди мирного населения с начала объявления режима прекращения огня.

На заседании были продолжены переговоры по ряду политических, экономических и других вопросов. При этом российская сторона блокировала обсуждение большинства вопросов повестки дня из-за не решенного в ее пользу вопроса о выборах на оккупированных территориях.

Разведение сил и деятельность по разминированию

В ТКГ были принципиально согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств. О каких именно участках идет речь — не сообщается. Группе по вопросам безопасности было поручено разработать детальный план разведения и завершить проект дополнений к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

Также Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности. Оно должно стать основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

“Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминирован в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланированного на ноябрь”, — проинформировали в ОПУ.

Договоренности по этим пунктам были достигнуты на прошлом заседании ТКГ.

Гуманитарные вопросы

Украинская сторона предоставила ОБСЕ информацию об удерживаемых лицах, которых запрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения.

Информацию о состоянии и местонахождении задержанных боевиками лиц, которых запрашивает Украина, украинская сторона ожидает уже более месяца.

Выплаты бывшим работникам “Укрзализныци”

В рамках группы по социально-экономическим вопросам обсуждался вопрос выплат зарплат бывшим работникам Донецкой и Луганской дирекции АО “Укрзализныця”. Речь идет о почти 4700 человек.

Украина продлила срок выплат депонированной зарплаты через систему быстрых переводов “Ощадбанка” до середины октября, чтобы гарантировать выплаты.

Выборы на оккупированных территориях

В Офисе президента отметили, что представители РФ в ТКГ продолжили настаивать на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины, согласно которому местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года и могут быть проведены исключительно на подконтрольной украинской власти территории.

“В рамках группы по политическим вопросам стороны обсудили возможности разблокирования процесса переговоров. Представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины № 795 от 15 июля 2020 года. […] Российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение”, — отметили в ОПУ.

19 августа во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук проинформировал стороны о том, что обратился в парламент по поводу этого постановления. Он попросил парламент рассмотреть вопрос о соответствии постановления закону “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и Минским соглашениям.

Впоследствии Кравчук объяснил, что изменение текста постановления является требованием российской стороны. Москва настаивает на проведении выборов на оккупированных территориях в октябре, поскольку иное якобы является отступлением от Минских соглашений и “формулы Штайнмайера”.

Во время встречи Кравчук отметил, что рассмотрение соответствующего вопроса украинским парламентом предусматривает ряд процедур, выполнение которых требует времени. В свою очередь российской делегации начала давать оценку деятельности Верховной Рады, правительства и президента Украины, но украинская делегация “не восприняла эти попытки”.

“ТКГ не правомочны оценивать деятельность любого правительства. Это не является компетенцией ТКГ”, – подчеркнул Леонид Кравчук.