Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

В среду, 22 июля, в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Во время заседания стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о “применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса”.

“Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня”, — говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что эта договоренность является “прорывом в работе ТКГ”. Соблюдение договоренности незаконными вооруженными формирования РФ “является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”.

В рамках политической группы было отмечено, что прекращение огня является также базовой предпосылкой для политического урегулирования, поскольку выборы на временно оккупированных территориях могут состояться только при всеобъемлющей деэскалации, после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей.

Кроме того, украинская сторона передала списки лиц на взаимном освобождении и ожидает то же от другой стороны.