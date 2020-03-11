По итогам переговоров ТКГ в Минске были достигнуты договоренности касательно единовременного открытия на Донбассе пропускных пунктов "Золотое" и "Счастье".

Об этом сообщили в Офисе Президента.

В среду, 11 марта, в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. На заседании присутствовал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

По итогам встречи стороны достигли договоренностей в вопросе одновременного открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье.

Помимо этого, участники встречи достигли определенных договоренностей в вопросе обмена удерживаемыми лицами. В частности, стороны представят в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, “имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки. Списки должны быть верифицированы Международным Комитетом Красного Креста.

Кроме того, было достигнуто соглашение в вопросе разведения сил и средств (без уточнений) и введения Консультативного совета. При этом документ о введении Консультативного совета будет подписан только после консультаций сторон с представителями ОБСЕ, Германии и Франции.