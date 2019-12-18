Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей незаконных вооруженных формирований повторно согласовала прекращение огня.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как сообщалось ранее, в среду, 18 декабря, в Минске состоялись первые после “нормандского саммита” переговоры Трехсторонней контактной группы.

Олифер подчеркнула, что украинская делегация “прибыла в Минск с четким пониманием необходимости реализации договоренностей лидеров стран “нормандской четверки”.

В частности, речь идет о: полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня, который должен быть введен до конца 2019 года; взаимном освобождении удерживаемых лиц, полном и безусловном допуске международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем лицам, незаконно удерживаемым х в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО); согласование трех участков с гуманитарной целью; предоставление доступа специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ко всему неконтролируемому участку российско-украинской границы в режиме 24/7; обеспечении работы КПВВ Золотое.

Что касается первого пункта, Олифер сообщила, что что ТГК повторно подтвердила готовность поддерживать режим прекращения огня на тех же условиях, что были заявлены в июле текущего года.

“Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, с учетом рекомендаций, отраженных в совместно согласованных по итогам парижского саммита Нормандского формата, в соответствии со своим заявлением от 17 июля 2019, повторно заявляет о своей преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мероприятий по поддержке режима прекращения огня”, — написала она.

Касательно обмена удерживаемыми лицами, Олифер подтвердила, что вопрос обсуждался, но удалось ли прийти к каким-либо договоренностям — не уточнила.

“Стороны очень основательно обсуждали и вопросы обмена удерживаемыми. Они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, содержащихся в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения Нормандского саммита по этому вопросу”, — добавила пресс-секретарь.

Помимо этого, Олифер подвела итоги работы ТГК в уходящем году. В том числе, она отметила, что количество обстрелов на Донбассе уменьшилось вдвое, а также началась работа в направлении возвращения Украине контроля над ОРДЛО.