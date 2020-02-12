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ТКГ в Минске согласовала один из участков разведения

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске практически согласовала один из участков разведения сил и средств.

Среда, 12 февраля 2020, 18:32

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

“Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентируется внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НЗФ ОРДЛО”, – говорится в сообщении.

По данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территории ОРДЛО. В связи с этим украинская сторона настояла на обеспечении полной безопасности работы сотрудников миссии, также СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом.

В то же время, в гуманитарной подгруппе представители Украины передали уточненный список людей, которых стремятся освободить. Стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести. К следующему заседанию ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье.

В свою очередь, подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила вопросы водообеспечения всего Донбасса, которые являются критическими и требуют действенных шагов всех участников Минского процесса, в т.ч. с привлечением Международного Комитета Красного Креста. Украинская сторона также продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Предоставлено перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества.

Кроме того, в политической подгруппе украинская сторона акцентировала внимание на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года, которая содержит непосредственные требования в адрес РФ: в пункте 4.9 этого документа, в частности, указано важность полного выполнения ею Минских договоренностей, стороной которых является РФ и прекращение военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

“Подчеркиваем: именно полное прекращение огня, вывод из Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в т. ч. выборов”, – резюмировала Олифер.

  • Ранее Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в настоящее время для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точки.
  • Накануне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Петровского.
Теги: Минск, ТКГ, Донбас

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