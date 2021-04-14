Сьогодні, 14 квітня, відбулося чергове засідання на рівні голів делегацій Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. В центрі уваги — повне та всеосяжне припинення вогню.

Про це за підсумками засідання повідомили у пресслужбі делегації.

Зазначається, що очільник української делегації Леонід Кравчук розпочав обговорення з представниками Росії та ОБСЄ комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Мета цього комплексу — вдосконалення фіксації порушень за допомогою СММ ОБСЄ.

Продовжити перемовини щодо цього планують на наступному засіданні в рамках підгрупи.

“Сторони погодилися, що продовження обговорення має відбуватися в підгрупі з безпеки, тому українська сторона ініціювала її позачергове засідання”, — йдеться в повідомленні.

Делегація також інформує, що в центрі уваги залишаються такі питання, як звільнення утримуваних осіб, розблокування роботи контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ), забезпечення доступу СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших організацій на непідконтрольну уряду територію тощо. Однак про будь-які просування в їх розв’язанні не інформують.

Делегація заявляє, що повернення до повного дотримання режиму припинення вогню та посилення контролю за його виконанням є “критично важливим”. Без цього просування у розв’язанні решти питань є “проблематичним”.

“Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова — не досягнуто повного й всеосяжного припинення вогню”, — наголошують в делегації.

Наступне чергове засідання ТКГ заплановано на 28 квітня.

Загострення на Донбасі