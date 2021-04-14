Про це за підсумками засідання повідомили у пресслужбі делегації.
Зазначається, що очільник української делегації Леонід Кравчук розпочав обговорення з представниками Росії та ОБСЄ комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Мета цього комплексу — вдосконалення фіксації порушень за допомогою СММ ОБСЄ.
Продовжити перемовини щодо цього планують на наступному засіданні в рамках підгрупи.
“Сторони погодилися, що продовження обговорення має відбуватися в підгрупі з безпеки, тому українська сторона ініціювала її позачергове засідання”, — йдеться в повідомленні.
Делегація також інформує, що в центрі уваги залишаються такі питання, як звільнення утримуваних осіб, розблокування роботи контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ), забезпечення доступу СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших організацій на непідконтрольну уряду територію тощо. Однак про будь-які просування в їх розв’язанні не інформують.
Делегація заявляє, що повернення до повного дотримання режиму припинення вогню та посилення контролю за його виконанням є “критично важливим”. Без цього просування у розв’язанні решти питань є “проблематичним”.
“Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова — не досягнуто повного й всеосяжного припинення вогню”, — наголошують в делегації.
Наступне чергове засідання ТКГ заплановано на 28 квітня.
Загострення на Донбасі
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і відповідно загиблих та поранених захисників України.
Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.
8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.
Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.
Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- За останні дні керівництво держави проінформувало про загострення на Донбасі Велику Британію, Канаду та інші країни.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.