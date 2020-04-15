Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
“По состоянию на 7 часов 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении тлеющих пней и древесины в очагах, пройденных огнем, на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Открытого огня не наблюдается”, – сказано в сообщении.
В целом, к тушению привлечены 521 человек и 124 единицы техники.
Также указано, что авиатехника совершила 3 сброса – 6 тонн воды.
Напомним, что днем 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
- 13 апреля в Чернобыльской зоне, где продолжалась ликвидация лесного пожара, пошел долгожданный дождь.
- По состоянию на 07:00 14 апреля в зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.
- К обеду вторника в Чернобыльской зоне отчуждения было обнаружено два новых очага возгорания.