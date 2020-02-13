То, что сейчас происходит с климатом на планете Земля, - результат деятельности человечества до 1990 года.

Об этом в интервью #Буквам рассказала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Она объяснила, что даже если к 2030 году удастся уменьшить выбросы в атмосферу (к этому призывают многие мировые лидеры и активисты), то эффект жители планеты почувствуют не сразу. Это называется “отложенным эффектом”.

“Результаты того, что мир делает сейчас, мы почувствуем где-то после 2060-го. Также и то, что мы чувствуем сейчас, происходит за счет совершенного до 1990-го года. В том числе и выбросов в атмосферу украинской промышленности, ведь на тот момент мы входили в первую десятку стран мира по объемам выбросов. Сейчас наш показатель ниже на 60 %”, – отметила Краковская.

Она также сообщила, что больше всего от изменений климата пострадают страны, в которых выбросов почти не было. В связи с этим возникает вопрос “климатической справедливости” (под этим термином обычно подразумевают, что основной вклад в рост концентрации парниковых газов в атмосфере внесли развитые страны, а пострадать могут менее развитые государства).

“Эта отложенность эффекта приводит к ряду обстоятельств, которые называют факторами климатической справедливости. Те, кто производил больше всего выбросов в ХХ веке, уже развились настолько, чтобы позволить себе более экологически чистое производство, модернизацию. А страны победней развиться не успели – а им ведь сокращать надо также. Другой фактор – то, что страны, принимающие решения о судьбе мира – G7, G20 – уже, в целом, развиты. Тогда как те страны, которые снижение выбросов зацепит больше всего, такого голоса не имеют. Еще один фактор – что более всего от изменений климата пострадают страны, в которых выбросов почти и не было. Островные или африканские. Так что мы должны заботиться об ответственности богатых стран и об инклюзивности”, – подчеркнула Краковская.

Она уточнила, что если до 2030-го года человечество сможет сократить выбросы вдвое, есть шанс “удержаться в рамках потепления на два градуса Цельсия”.

“Так планета еще, в целом, будет оставаться в балансе, и мы сможем обойтись без технологических решений”, – добавила Краковская.