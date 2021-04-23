Токійський автосалон вперше за його 67-річну історію скасували через епідемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Рішення про скасування заходу було прийнято навіть при тому, що організатори літніх Олімпійських ігор реалізують свої плани.

Це пов’язано з тим, що Японія, як очікується, оголосить надзвичайний стан в Токіо, Осаці і двох інших префектурах з 25 квітня по 11 травня.

На даний момент в країні спостерігається зростання числа нових випадків COVID-19, викликане більш агресивними штамами вірусу.

Токійський автосалон, який стартував в 1954 році і зазвичай проводиться кожні два роки, планувалося провести в жовтні. За даними Японської асоціації автовиробників, останній захід, який відбувся в 2019 році, привернуло близько 1,3 мільйона відвідувачів.

Голова організації Акіо Тойода, який також є президентом найбільшого японського автовиробника Toyota, сказав, що захід був скасований, тому що “важко запропонувати нашу основну програму в безпечному та надійному середовищі”.

Додамо, що на цьому тижні в Китаї пройшла перша велика глобальна автомобільна виставка з початку пандемії. Найбільший автосалон країни, Auto Shanghai 2021, був відкритий для публіки, але учасники повинні були мати негативні тести на COVID-19, щоб потрапити на нього.