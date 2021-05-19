Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради нардепи від фракції "Слуги народу" дискутували в чаті з приводу ставок податків на гральний бізнес.

Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Воно велося в чаті “група Гришиної” (ймовірно, йдеться про депутатку від “СН” Юлію Гришину).

Обговорювався, вірогідно законопроєкт “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор”, який сьогодні запланований до розгляду в залі засідань.

Так, спочатку “слугам” дали вказівку, що цей документ сьогодні потрібно підтримати в першому читанні, посилаючись на “нараду в президента” і те, що “далі тягнути не можна”.

“Там уже далі тягнути не можемо. Від цього залежить соц. економ усіх, а наповнення поки що лише 760 млн (можливо, мається на увазі фінансування проєктів соціально-економічного розвитку на округах мажоритарників у цьому році, – ред.)”, – йшлося в повідомленні для “слуг”.

Водночас дискусію серед нардепів викликало зниження ставок податків для грального бізнесу в запропонованому для розгляду законопроєкті.

“Підтримую, та складно буде пояснити, чому ми робимо нульову ставку доходу на прибуток саме для “гральників” (грального бізнесу, – ред.) та знижуємо їм усі ставки”, – зазначив один із нардепів-“слуг”.

Аналогічну позицію висловив депутат від “СН” Мар’ян Заблоцький, котрий є головою підкомітету з питань місцевих податків і зборів парламентського комітету з питань фінансів.

За його словами, хоча в держбюджет заклали 5 млрд грн надходжень від податків з грального бізнесу, проте законопроєкт є “токсичним”, і важко буде “пояснити людям” зниження ставок.

“По азартним іграм токсично. Знижується ставка оподаткування з доходу організаторів лотерей з 30% до 10%. Казино з 18% теж до 10%. В бюджет цього року закладено 5 млрд грн від цих податків. Як це людям пояснювати?” – запитав Заблоцький.

На це інший учасник чату відповів, що “нульову” ставку прибрали з крайньої редакції законопроєкту.

Крім того, нардепів у чаті закликали провалити голосування за постанову про створення тимчасової слідчої комісії щодо “вагнерівців” авторства “Європейської Солідарності” та підтримати версію від “слуг”.