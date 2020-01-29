Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
“Несколько выросла готовность украинцев терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ (32 % в 2018 году и 49 % в конце 2019 года). Правда, лишь 14 % готовы терпеть столько, сколько нужно (в 2018 году таких было еще меньше – 9 %)”, – отмечают социологи.
Еще 34,6 % респондентов заявили, что готовы потерпеть, но недолго – не больше года (в 2018 году этот показатель составлял 24 %).
Не готовы терпеть трудности, потому что не верят в успешность реформ, 25,1 % украинцев (30 % в 2018 году).
А 21,3 % опрошенных заявили, что не готовы терпеть, потому что их материальное положение уже сейчас невыносимо (в 2018-м таких было больше – 32 %).
Общенациональное исследование проводилось с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.
- Большинство украинцев считают “главным двигателем” реформ в стране президента Украины Владимира Зеленского. Наибольшее сопротивление реформам, по мнению украинцев, оказывают олигархи (50,9 %) и бюрократия, чиновники (43,1 %).
- В ноябре 24 % опрошенных фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии дали негативные оценки первым шагам президента Владимира Зеленского.