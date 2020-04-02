Менее 20% украинцев считают, что власть обеспечивает доступность медицинских услуг в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Респондентам был задан вопрос, насколько успешно новая власть (президент, Правительство, Верховная Рада, правоохранители) справляется с обеспечением доступности медицинских услуг для граждан.

В итоге только 17 % респондентов выразили мнение, что власть успешна в данном вопросе. В то же время 70 % опрошенных успехов не видят.

Еще 13 % не определились с ответом.

КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3 %.