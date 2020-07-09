Министерство охраны здоровья Украины наблюдает существенное снижение иммунизации: так, по состоянию на май только 30 % детей возрастом до года вакцинировались по графику.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“В конце мая мы увидели цифры относительно существенного снижения иммунизации населения. Особенно это касается детей, которым необходимо делать вакцину КПК для профилактики кори, паротита и краснухи. Было снижение (уровня вакцинации, – ред.) на 30 % – 40 % в сравнении с прошлым годом. Более того, Европейская региональная комиссия, которая проводила мониторинг, отнесла Украину к странам с высоким риском относительно распространения эпидемии, если она будет”, – отметил Степанов.

В связи с этим он обратился к родителям с призывом вакцинировать своих детей (в частности, возрастом до года).

“Вакцинация очень важна. Особенно я обращаюсь к родителям, у которых есть маленькие дети (в возрасте, – ред.) до года, относительно проведения соответствующей иммунизации своих детей. Если мы посмотрим на статистику, то только 30 % прошли все три вакцинации в соответствии с графиком”, – подчеркнул Степанов.

Он добавил, что, согласно оперативным данным, в июне по сравнению с маем уровень вакцинации среди детей повысился. Сейчас министерство уточняет эту информацию.

(На видео – с 7:25)