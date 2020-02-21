Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
По данным опроса, 62,9% украинцев считают, что достаточно проинформированы о том, что такое острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп, а также ознакомлены с методами лечения и профилактики этих заболеваний.
Социологи предложили участникам опроса оценить, насколько они доверяют Министерству охраны здоровья, Всемирной организации здравоохранения, практикующим врачам, целителям, СМИ и родственникам, как источникам информации об этих заболеваниях.
Полное доверие МОЗ Украины высказали только 4,3% опрошенных. А ВОЗ и врачам — 10 и 9,5% соответственно. Самый большой уровень доверия опрошенные высказали своим родственникам и знакомым.
“Опрошенные достаточно критически относятся к государственной системе здравоохранения, часто предпочитают полагаться на себя и близких”, — отметили социологи
В то же время самый высокий уровень недоверия опрошенные проявили к народным целителям и представителям нетрадиционной медицины — 25,5% ответили, что “совсем не доверяют” им.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова по заказу Фонда “Open Ukraine” с 13 по 17 февраля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.
- Количество украинцев, считающих, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза: до 53 % (по сравнению с 17 % в сентябре 2019 года). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года.