Количество украинцев, которые полностью доверяют Минздраву, как источнику информации о гриппе и ОРВИ — всего 4%. Родственникам же доверяет каждый пятый.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, 62,9% украинцев считают, что достаточно проинформированы о том, что такое острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп, а также ознакомлены с методами лечения и профилактики этих заболеваний.

Социологи предложили участникам опроса оценить, насколько они доверяют Министерству охраны здоровья, Всемирной организации здравоохранения, практикующим врачам, целителям, СМИ и родственникам, как источникам информации об этих заболеваниях.

Полное доверие МОЗ Украины высказали только 4,3% опрошенных. А ВОЗ и врачам — 10 и 9,5% соответственно. Самый большой уровень доверия опрошенные высказали своим родственникам и знакомым.

“Опрошенные достаточно критически относятся к государственной системе здравоохранения, часто предпочитают полагаться на себя и близких”, — отметили социологи

В то же время самый высокий уровень недоверия опрошенные проявили к народным целителям и представителям нетрадиционной медицины — 25,5% ответили, что “совсем не доверяют” им.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова по заказу Фонда “Open Ukraine” с 13 по 17 февраля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.