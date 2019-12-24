Только половина народных депутатов Украины в декабре посетили все заседания Верховной Рады.

Об этом проинформировали в Комитете избирателей Украины.

Наивысшие показатели посещения – у нардепов от “Слуги народа”, “Европейской Солидарности” и “Голоса”.

Так, всего за месяц произошло 14 пленарных заседаний. Из 423 народных депутатов все заседания посетили лишь 240 нардепов или 56 % от состава Парламента. Еще 141 депутат посетил 10-13 заседаний, 40 депутатов – 9 и менее заседаний. В среднем на заседаниях Рады были зарегистрированы 82 % депутатов от “Слуги народа”, 75 % – от “Европейской Солидарности” и 75 % – от “Голоса”.

Более низкие показатели посещения у представителей депутатской группы “За будущее”: в среднем в Раду ходили 70 % нардепов.

У “Оппозиционной платформы – За життя” показатели посещения – на уровне 63 %, ВО “Батькивщина” – 60 %.

“По сравнению с ноябрем количество депутатов-прогульщиков несколько возросло. Если в ноябре все пленарные заседания Верховной Рады посетили 299 депутатов, то в декабре – только 240. При этом в декабре состоялся ряд важных голосований. В частности, был принят Избирательный кодекс, внесены законодательные изменения в части депутатской неприкосновенности, приняты законы о статусе участников боевых действий и о противодействии отмыванию средств”, – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

По сравнению с ноябрем показатели посещения заседаний ВР нардепами от “Голоса” немного уменьшились (с 83 % до 75 %). В то же время выросли показатели “слуг народа” (с 80 % до 82 %), “Европейской Солидарности” (с 69 % до 75 %), “Батькивщины” (с 57 % до 60 %), группы “За будущее” (с 52 % до 70 %) и ОПЗЖ (с 61 % до 63 %).

Информация анализировалась по данным электронной регистрации нардепов.