Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус.
“С 24 февраля мы провели скрининг 2,2 млн граждан. Из них повышенную температуру обнаружили только у 52 человек, и в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус”, – сказал он.
Дайнеко также добавил, что скрининг проводили на въезде в пункт пропуска два максимально экипированных пограничника.
“Если выявляли людей с повышенной температурой, то мы сразу же привлекали медиков, которые разбирались, откуда человек следует, возможно, из той страны, где зафиксировано увеличение численности заболевших”, – отметил глава ГПСУ.
- В правительстве приняли решение внедрить более жесткие карантинные ограничения до 24-го апреля 2020 года.
- По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19.