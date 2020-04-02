С 24 февраля пограничники выявили повышенную температуру только у 52 человек из 2,2 млн проверенных.

Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус.

“С 24 февраля мы провели скрининг 2,2 млн граждан. Из них повышенную температуру обнаружили только у 52 человек, и в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус”, – сказал он.

Дайнеко также добавил, что скрининг проводили на въезде в пункт пропуска два максимально экипированных пограничника.

“Если выявляли людей с повышенной температурой, то мы сразу же привлекали медиков, которые разбирались, откуда человек следует, возможно, из той страны, где зафиксировано увеличение численности заболевших”, – отметил глава ГПСУ.