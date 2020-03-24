Об этом он написал в Twitter.

Ранее сообщалось, что американский актер Том Хэнкс сообщил, что сдал тест на наличие коронавирусной инфекции, который показал позитивный результат.

Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон был госпитализирован в Австралии десять дней назад, после пару выписали на карантин.

Актер сообщил, что спустя две недели после первых симптомов им с женой стало гораздо лучше. Он также отметил, что самоизоляция работает.

“Через две недели после наших первых симптомов мы чувствуем себя лучше. Самоизоляция работает так: ты никого не заражаешь – ты ни от кого не заражаешься. Здравый смысл, не так ли? Это займет некоторое время, но если мы позаботимся друг о друге, поможем чем сможем и забудем о некоторых удобствах… это все пройдет”, – написал Хэнкс.