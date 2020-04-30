Известный американский актер, продюсер, режиссер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон стали донорами плазмы для помощи в исследовании коронавируса COVID-19 и разработке вакцины.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Так, ранее супруги переболели коронавирусом в Австралии. Спустя две недели лечения и самоизоляции они вернулись в США.

Теперь же актер опубликовал в своих социальных сетях фотографии того, как он сдает кровь для плазмы, которая будет использоваться в исследованиях коронавируса.

“Вот пакет с плазмой, которую взяли на прошлой неделе. Такой пакет! После оформления документов это так же просто, как вздремнуть”, – поделился ощущениями актер.

Рита Уилсон также выложила фото, на котором видно, как она сдает кровь для проверки на антитела.

Как отмечает агентство ВВС, ученые рассчитывают, что в крови людей, которые вылечились от COVID-19, достаточно антител, чтобы помочь лечить других пациентов с коронавирусом.