Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Так, ранее супруги переболели коронавирусом в Австралии. Спустя две недели лечения и самоизоляции они вернулись в США.
Теперь же актер опубликовал в своих социальных сетях фотографии того, как он сдает кровь для плазмы, которая будет использоваться в исследованиях коронавируса.
“Вот пакет с плазмой, которую взяли на прошлой неделе. Такой пакет! После оформления документов это так же просто, как вздремнуть”, – поделился ощущениями актер.
Рита Уилсон также выложила фото, на котором видно, как она сдает кровь для проверки на антитела.
Как отмечает агентство ВВС, ученые рассчитывают, что в крови людей, которые вылечились от COVID-19, достаточно антител, чтобы помочь лечить других пациентов с коронавирусом.
- В конце марта сообщалось, что голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вылечились от коронавируса и спустя две недели самоизоляции вернулись в США.
- Рита Уилсон заявила о побочных эффектах из-за приема хлорохина, которым ее лечили от коронавируса COVID-19.