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Том Холланд раскрыл подробности нового фильма о Человеке-пауке

Американский актер Том Холланд, который играет Человека-паука, поделился подробностями третьей части фильма о супергерое.

Понедельник, 16 марта 2020, 01:56

Об этом сообщает ET Canada.

По его словам, съемки начнутся в июле 2020 года в Атланте. Холланд добавил, что не уверен, что будет сниматься в других проектах Marvel, так как от студии не поступало таких предложений.

Кроме того, актер подтвердил, что в фильм вернется американская певица и актриса Зендая. В ранее вышедших картинах она играла роль Мишель “Эм-Джей” Джонс, подруги Питера Паркера.

“Не уверен, что между нашими героями будут отношения”, — сказал Холланд.

Выход третьей части планируется в июле 2021 года.

Ранее сообщалось, что Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel. Это было связано с финансовыми разногласиями компании Sony и Disney, которой принадлежит Marvel.

Напомним, в 2017 году “Человек-паук: Возвращение домой” обогнал по мировым сборам “Чудо-женщину” и “Стражей Галактики-2”. Таким образом он стал самым кассовым супергеройским фильмом года.

Теги: Человек паук, фильм

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