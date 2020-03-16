Том Холланд раскрыл подробности нового фильма о Человеке-пауке

Американский актер Том Холланд, который играет Человека-паука, поделился подробностями третьей части фильма о супергерое.

Об этом сообщает ET Canada.

По его словам, съемки начнутся в июле 2020 года в Атланте. Холланд добавил, что не уверен, что будет сниматься в других проектах Marvel, так как от студии не поступало таких предложений.

Кроме того, актер подтвердил, что в фильм вернется американская певица и актриса Зендая. В ранее вышедших картинах она играла роль Мишель “Эм-Джей” Джонс, подруги Питера Паркера.

“Не уверен, что между нашими героями будут отношения”, — сказал Холланд.

Выход третьей части планируется в июле 2021 года.