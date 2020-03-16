Том Холланд раскрыл подробности нового фильма о Человеке-пауке

Об этом сообщает ET Canada.
По его словам, съемки начнутся в июле 2020 года в Атланте. Холланд добавил, что не уверен, что будет сниматься в других проектах Marvel, так как от студии не поступало таких предложений.
Кроме того, актер подтвердил, что в фильм вернется американская певица и актриса Зендая. В ранее вышедших картинах она играла роль Мишель “Эм-Джей” Джонс, подруги Питера Паркера.
“Не уверен, что между нашими героями будут отношения”, — сказал Холланд.
Выход третьей части планируется в июле 2021 года.
Ранее сообщалось, что Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel. Это было связано с финансовыми разногласиями компании Sony и Disney, которой принадлежит Marvel.
Напомним, в 2017 году “Человек-паук: Возвращение домой” обогнал по мировым сборам “Чудо-женщину” и “Стражей Галактики-2”. Таким образом он стал самым кассовым супергеройским фильмом года.
- Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала финальный трейлер фильма “Человек-паук: Возвращение домой”.