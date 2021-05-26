Томаш Фіала купив «Українську правду»: що про нього відомо?

У середу, 26 травня, інтернет-видання “Українська правда” заявило про зміну власника. Ним став Томаш Фіала.

Про це повідомляється на сайті “УП”.

У виданні зазначили, що редакторка-засновниця “УП” Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Зазначається, що сторони домовились про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

Команда “УП” продовжуватиме працювати у тому ж форматі на чолі з головною редакторкою Севгіль Мусаєвою. Олена Притула співпрацюватиме з виданням у ролі редакторки-засновниці.

“Ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті “Української правди”, – прокоментував угоду Фіала.

У виданні додали, що Dragon Capital розглядає цю інвестицію як ще один крок до підтримки вільних медіа та свободи слова в Україні.

Нагадаємо, що 11 січня цього року Dragon Capital придбала сайти “Мінфін” та “finance.ua”. Тоді у компанії пояснили цю угоду тим, що “очікують зростання попиту на фінансові продукти”.

Довідка. Компанія Dragon Capital працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи інвестиційні, банківські та брокерські послуги для корпоративних і приватних клієнтів. Генеральним директором компанії та кінцевим бенефіціаром є чех Томаш Фіала.

Окрім “Української правди”, “Мінфіну” та “finance.ua”, компанія є власницею медіаходлінгу “НВ”. До нього входять “Радіо НВ”, журнал “НВ” та інтернет-видання “НВ”.

Що ще відомо про Томаша Фіалу?

Томаш Фіала також є президентом Європейської бізнес-асоціації.

Зазначимо, що Томаш Фіала неодноразово потрапляв у скандальні історії. Зокрема, у 2015 році повідомлялося, що інвестиційний банкір, незаконно привласнив собі горище в центрі Києва.

Юрист опублікував документи, що свідчать про відсутність дозволу на введення в експлуатацію горища. Більш того, згідно зі ст. 382 Цивільного кодексу України, розпоряджатися цим горищем Фіала міг тільки після отримання згоди всіх власників квартир в цьому будинку.

Тоді правозахисник вияснив, що у справі про передачу прав на приміщення фігурує підставна фірма, а рішення виніс скандально відомий суддя Павло Вовк.

Як зазначив юрист, такі дії президента ЄБА Томаша Фіали потрапляють під ознаки статті 190 Кримінального Кодексу України про шахрайство, а також під статтю 358 про підробку документів.

Неприємностей бізнесмену підкидувала і його дружина Наталія Фіала. Вона не тільки порушувала правила дорожнього руху в Києві, а й щоб уникнути адміністративної відповідальності за один день змінила державні номери на своєму автомобілі.

У 2015 році дружина банкіра припаркувала свій Porsche Cayenne на трамвайній колії, внаслідок чого рух трамваїв паралізувало на три години.

Фіала тоді допомагав дружині уникнути відповідальності й вдався до маніпуляцій. Державні номерні знаки автомобілю Porsche Cayenne було змінено за день.

Трамвайне депо звернулося до Печерського суду Києва з позовом про компенсацію матеріальних збитків завданих припиненням пасажиропотоку і блокуванням трамвайних колій автомобілем Porsche Cayenne Наталії Фіали.