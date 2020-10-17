Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил провести свой опрос во время местных выборов, 25 октября.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Почему сейчас? Ответ: потому что он так решил. Подходит? Потому что это его опрос, он спрашивает, он вправе спросить тогда, когда он хочет”, – сказал Арахамия.

Он также добавил, что не видит политической агитации в проведении опроса в день выборов.

Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов. В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.