Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

“Почему сейчас? Ответ: потому что он так решил. Подходит? Потому что это его опрос, он спрашивает, он вправе спросить тогда, когда он хочет”, – сказал Арахамия.

Он также добавил, что не видит политической агитации в проведении опроса в день выборов.

Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов. В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.

  • Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
  • В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.
  • “Всенародный опрос”, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, профинансируют меценаты, имена и фамилии которых не озвучивают.