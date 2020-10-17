Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.
“Почему сейчас? Ответ: потому что он так решил. Подходит? Потому что это его опрос, он спрашивает, он вправе спросить тогда, когда он хочет”, – сказал Арахамия.
Он также добавил, что не видит политической агитации в проведении опроса в день выборов.
Напомним, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов. В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
- Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
- В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.
- “Всенародный опрос”, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, профинансируют меценаты, имена и фамилии которых не озвучивают.