Ежегодно автопроизводители выпускают десятки концептов. 2019 год не был исключением. Стоит вспомнить пять лучших и пять худших новинок уходящего года.

Подборку представили Top Speed.

Karma SC2

Калифорнийская компания Karma Automotive, принадлежащая китайцам, собирается вернуться на рынок с серией впечатляющих автомобилей. На Шанхайском автосалоне компания представила два концептуальных автомобиля, SC1 и SC2.

Разница среди машин одна – в первом случае это родстер, а во втором – купе.

В SC2 крыша придает автомобилю более сбалансированный вид, напоминает гоночные машины 1960-х годов. Темно-серый цвет подчеркивает главные линии машины, благодаря которым она выглядит агрессивно и аэродинамично.

Несмотря на строгость снаружи, кабина довольно причудлива и может конкурировать с высококачественными суперкарами от Ferrari и McLaren. Под капотом – 1085 лошадиных сил. Машина развивает скорость до 60 миль в час всего за 1,9 секунды.

Genesis Mint

Концепция Genesis Mint – это футуристическая модель. Концепция Mint – это воплощение идеи Genesis о роскошном городском автомобиле. Несмотря на размеры, Mint выглядит очень просторно. Сиденья установлены глубоко в заднем отсеке, с пространством для ног.

Mint – электромобиль с аккумулятором высокой плотности, который обеспечивает приблизительную дальность 200 миль.

Aston Martin Vanquish Concept

Представленная наряду с концепцией Valhalla, концепция Vanquish является наименее впечатляющей из двух, в том смысле, что она не настолько агрессивная в плане дизайна. В то время как последний – полноценный гиперкар, концепт Vanquish – более приземленный дизайн, который может быть запущен в производство без серьезных изменений.

Это основной конкурент Aston Martin за Ferrari F8 Tributo и McLaren 72S.

Автомобиль оснащен алюминиевым шасси вместо углеродного волокна, поэтому появится гораздо более доступная модель производства. Эта модель также дебютирует с новым турбированным двигателем V-6 и перенесет Aston Martin в новую эру. Гибридная модель также находится в разработке. В целом, концепция Vanquish – это лучшее из модельного ряда Aston Martin в 2019 году.

Suzuki Hanare

Это не обыденный концепт, а компактный автобус с четырьмя креслами. Hanare – полностью автономный автомобиль, без традиционного руля и кабины.

У него нет передней и задней частей, так как он может ехать в любом направлении, а сиденья расположены по углам, оставляя центральную секцию свободной. Массивный экран, расположенный на одной из боковых стенок, обеспечивает развлечения, связь и информацию о маршруте. Hanare – это гостиная на колесах и очень классная идея. Надеемся, что за ним последует серийная модель, которая станет конкурентом предстоящей Robotaxi.

Mercedes-Benz Vision Simplex

Концепция Vision Simplex – еще один необычный автомобиль 2019 года. Вдохновленный Mercedes 35 HP, также известным как Simplex и первым современным автомобилем, эта концепция столь же проста, как и ее предшественник.

Это современная интерпретация первых автомобилей, сооруженных в начале 1900-х годов.

Помимо винтажного дизайна, он обладает множеством интересных функций, начиная с решетки радиатора, выполненной на 3D-дисплее в форме линзы, с анимацией, отображающей состояние автомобиля. У него полупрозрачные диски, кожаная сумка сзади, рулевое колесо, вдохновленное морским дизайном, а также скамейку, встроенную в шасси и кузов. Vision Simplex так и не был запущен в производство.

BMW Concept 4

Concept 4 – предварительная версия следующего поколения четвертой серии.

Поскольку купе обычно выглядит как седан, Concept 4, вероятно, превосходит M4.

Многие энтузиасты считают дизайн автомобиля чрезмерно агрессивным.

Lexus LC Convertible

Представленная на автосалоне в Детройте, концепция LC Convertible Concept анонсировала серийную модель, представленную Lexus 10 месяцев спустя, на автосалоне в Лос-Анджелесе. Обычно это не проблема, но проблема этой концепции в том, что она идентична производственной модели. Конечно, он оснащен белой кожей с золотой строчкой и 22-дюймовыми колесами, но кроме этого, это тот же автомобиль, который вы можете найти в автосалонах. Не большая часть концепции.

Hongqi E115

Hongqi практически неизвестен американским и европейским энтузиастам, но это довольно известное название в Китае. Это марка класса люкс, и производит широкий ассортимент седанов и внедорожников, в том числе лимузин на базе Lincoln Town Car.

Представленный на автосалоне во Франкфурте, E115 – роскошный внедорожник, который не имеет ничего общего с существующими кроссоверами компании.

У него закрытая решетка, которая очень похожа на ту, что у Rolls-Royce Cullinan.

Главным недостатком у E115 называют дизайн передней части, позаимствованный у Rolls-Royce.

Дизайнерский отдел компании возглавляет Джайлс Тейлор, который провел несколько лет в Rolls-Royce.

Kia Futuron

Этот автомобиль не инновационный, не выглядит уникальным. Это просто элегантный внедорожник с угловатыми линиями и плоской крышей. Если для тех, кто сидит спереди – пространства достаточно, то для пассажиров сзади – практически нет места над головой.

Toyota Rhombus

Концепция Toyota Rhombus странная. Дизайнеры Toyota сделала все возможное, чтобы «создать действительно неуклюжий автомобиль с овальным корпусом, окруженный выступающими крыльями на каждом углу». А передняя панель создает впечатление, что Rhombus – это складная машина, которую можно просто упаковать в чемодан. Это один из самых уродливых автомобилей, представленных в 2019 году.

Интерьер такой же странный, с водительским креслом в центре. Два пассажирских сиденья расположены с каждой стороны в направлении, в то время как третье пассажирское сиденье установлено еще дальше сзади, но в центральном положении. Три пассажирских сиденья сконструированы из единого блока, а все четыре сиденья создают ромбовидную форму, благодаря которой концепт получил свое название.