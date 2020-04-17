Об этом сообщает DW.

Стратегия борьбы с пандемией COVID-19 во многих странах мира сводится примерно к одним и тем же мероприятий: страны закрывают границы, останавливают работу университетов и школ, отменяют все массовые мероприятия и вводят более или менее жесткий карантин или другие ограничения. Но, несмотря на все успехи, в обуздании коронавируса и поддержке хоть какой-то экономической стабильности у всех разные.

В Европе именно Германия лучше справляется кризисе, вызванной эпидемией COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами фонда Deep Knowledge Group (DKG) из Лондона. ФРГ заняла второе место в мировом рейтинге самых безопасных стран в условиях пандемии COVID-19. Всего в данный список, обнародованного на официальном сайте DKG, вошли 40 из 150 проанализированных стран. Первое место в топ-40 занял Израиль, Украины в списке нет.

Германия оказалась также единственной европейской страной в первой десятке рейтинга. На третьем месте оказалась Южная Корея, за ней следуют Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур, Япония и Гонконг. При составлении рейтинга его создатели учитывали действенность мер, принятых для сдерживания распространения коронавируса, объясняет основатель DKG Дмитрий Каминский.

“Страна должна была или от начала объявить очень жесткий карантин, что препятствует распространению инфекции, или – как в случае с Германией и Китаем – принять ограничительные меры уже после заражения достаточно большого количества людей, и при этом достаточно эффективно лечить больных, достигнув того, чтобы количество умерших было относительно небольшим”, – говорит аналитик.

Одним из главных параметров для внесения в рейтинг, добавляет он, стала кривая роста числа инфицированных: “Она должна быть стабильной или понижаться. Именно поэтому в рейтинг не попали такие европейские страны как Италия и Испания”. В ближайшее время DKG расширит рейтинг безопасности стран во время пандемии COVID-19 до ста государств.

В своих исследованиях эксперты DKG используют информацию из открытых источников, в том числе данные Всемирной организации здравоохранения и Университета Джонса Хопкинса. Дмитрий Каминский говорит, что в целом речь идет об оценке эффективности национальной системы здравоохранения на момент проведения оценки и на ближайшую перспективу, а также об уровне экономической стабильности и дееспособности государства в долгосрочной перспективе – после завершения пандемии.

“Ведь нужно не только пережить эпидемию, но и суметь перезапустить экономику, не допустив ее коллапса, и активно развиваться в ближайшие несколько лет, — объясняет Каминский. — Рейтинг показывает, какие страны максимально эффективно могут защитить своих жителей как от последствий заражения COVID-19, так и от экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса”.

При составлении рейтинга аналитики Deep Knowlegde Group учитывали такие критерии как эффективность национальных систем мониторинга и обнаружения заболевания, в частности, широкий доступ к тестам на коронавирус. Обращали они внимание также на действенность карантина и других ограничительных мероприятий. Еще одним параметром стали резервы системы здравоохранения.

“Если взять Германию, — говорит Каминский, — то там очень большой запас реанимационных койкомест, достаточно больниц и медицинского персонала. Но, что еще важнее, у Германии есть возможность производить медицинское оборудование и препараты внутри страны: она сможет самостоятельно решить эти проблемы, даже если окажется полностью отрезанной от других государств, допустим, в случае обострения пандемии”.

Основатель DKG особо подчеркивает умение немецких властей — как на федеральном, так и на региональном уровнях — управлять кризисными ситуациями. “Учитывая изначально высокий уровень заражения, Германия сверхэффективно прошла стресс-тест и успешно остановила распространение болезни, сумев избежать участи других стран. Это даст ей значительные экономические преимущества после окончания пандемии”, — говорит он.

DKG представил также антирейтинг стран, которые подверглись рискам в условиях пандемии. При составлении данного списка аналитики DKG учитывали такие параметры, как скорость распространения инфекции, эффективность системы здравоохранения, в частности, количество больниц, медицинского персонала и койкомест с аппаратами искусственной вентиляции легких, государственное регулирование и конкретные риски, присущие определенному региону. Первые пять мест в нем занимают Италия, США, Великобритания, Испания и Франция. Украины в списке нет.

Дмитрий Каминский также отмечает, что место стран в рейтингах нестабильное.

“Некоторые данные обновляются в режиме реального времени, и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, рейтинг может подняться или опуститься”, – говорит он.

Через две недели DKG планирует опубликовать новый рейтинг безопасности стран в условиях пандемии. Основатель фонда не исключает, что постепенный и осторожный выход из локдауна, который происходит сейчас в ряде стран, охваченных пандемией COVID-19 может привести к новому распределению мест в списках.