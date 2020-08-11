Замки Украины являются одними из самых интересных памятников нашей истории. В Украине насчитывалось свыше 5000 разного рода фортификаций, хотя сегодня от большинства из них остались разве что фундамент, или вообще ничего. Впрочем украинцам есть чем гордиться и на что посмотреть.

#Буквы собрали ТОП-10 замков и крепостей, которые несомненно стоит посетить.

1. Жолковский замок

Город Жовква является туристическим центром Львовщины. Город основан в период XVI-XVII вв. известным военачальником Речи Посполитой Станислава Жолкевского. Кстати похоронен он в костеле Святого Лаврентия, в Жовкве.

Сейчас город славится своей неповторимой архитектурой и собственно Жовковским замком, ведь именно с него начиналась история города.

Построить замок Жолкевского побудили многочисленные татарские набеги, крупнейший из которых произошел в 1594 году.

Замок начали строить на берегу реки Свини. Жолкевский пригласил итальянца Павла Счастливого – цехмистра львовского цеха каменщиков. Помогали ему зодчие: Амвросий Прихильный и Павел Римлянин.

В свое время замок был резиденцией Яна III Собеского – монарха Речи Посполитой, короля Польского, Великого князя Литовского. Тогда король начал реставрацию замка, пригласив архитекторов Петра Бебера и Августина Лоццо.

В декабре 1706 – апреле 1707 в замке жил русский царь Петр I. Сюда приезжал и гетман Иван Мазепа.

К разрушению замка причастен Артур Ґлоґовський. Он стал владельцем около 1850 года и до конца XIX века. Тогда были разрушены парадная лестница со статуями владельцев, часовня и западная башня замка.

В 1915 году российские войска, отступая из Галичины, полностью сжигают замок.

Жолковский замок внесен в Государственный реестр национального культурного достояния Украины.

2. Збаражский замок

Збаражский замок находится в городе Збараж, Тернопольская область.

Стоит отметить, что Тернопольская область “богатый” на замки со всех областей Украины. Хотя многие из них перестроены или разрушены, или используются как лечебные учреждения.

Первое упоминание о городе Збараж датируется 1583 годом. Сам замок был построен в течение 1620-1631 годов последними представителями рода князей Збаражских – Юрием и Христофором. Построить замок пригласили известного итальянского архитектора Винченццо Скамоцци.

Збаражский замок – это двухэтажный дворец в стиле позднего ренессанса. Имеет казематы, валы, четыре бастиона и ров с водой.

Фото: Степан Иванов/Instagram

События вокруг замка летом 1649 между войсками Богдана Хмельницкого и Речи Посполитой в своем романе “Огнем и мечом” описал Генрик Сенкевич.

После смерти Юрия Збаражского замок перешел к князей Вишневецких, впоследствии – Потоцких. Потоцкие вообще превратили замок в обычное феодальное поместье. Пожар 1896 и военные действия почти полностью уничтожили замок. Восстановление памятника продолжается до сих пор.

3. Каменец-Подольская крепость

Крепость находится в городе Каменец-Подольский, Хмельницкая область. Она расположена на крутом скалистом холме над каньоном реки Смотрич.

Время строительства крепости – XII-XVIII вв. Над ее архитектурой в свое время работали архитекторы и скульпторы из Италии, Нидерландов, Армении, Польши, Франции, Турции. Замок-крепость и Старый город соединяет мост.

Фото: Юрий Шевченко/Instagram

Каменецкая крепость имеет 11 башен, каждая из которых имеет свое название. Самая высокая башня названа Папской потому, что была построена на средства, прислал Папа Римский Юлий II. Еще ее называют Кармелюковой, потому что в ней трижды отбывал заключение народный герой Устим Кармелюк.

Реставрация крепости продолжается и сейчас.

4. Ужгородский замок

Ужгородский замок расположен в центре города на Замковой горе. Сооружение сохранилось на удивление замечательно.

Ужгородский замок построен в XIII в. на месте древнерусского городища IX-XIII вв. Замок выдерживал осады, подвергался разрушениям.

В конце XVI в. итальянские зодчие взялись его перестраивать. В 1728 и 1879 замок получил значительные повреждения из-за пожара.

Сейчас в замке оснащен музей, где можно увидеть старинную мебель, коллекцию карпатских музыкальных инструментов, полюбоваться росписью домовой церкви.

5. Хотинская крепость

Крепость находится в Черновицкой области. Ее построили в XIII-XVIII вв.

Это памятник архитектуры национального значения.

Хотинская крепость была местом съемок таких известных фильмов: “Захар Беркут”, “Русалочка”, “Стрелы Робингуда”, “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”, “Три мушкетера”, “Ясса” и многие другие советских фильмов.

6. Крепость в Меджибоже

Крепость находится в городе Меджибож, Хмельницкая область. Построена между реками Южный Буг и Бужок.

В 1516 году в Меджибоже уже существовал каменный замок. С 1540 Году (почти на 200 лет) Меджибож перешел в собственность шляхтичей Сенявских, которые на территории крепости в 1564 году построили костел и продолжали укреплять фортификационное сооружение.

Сейчас Меджибожская крепость имеет статус заповедника, там продолжаются реставрационные работы.

7. Замок Паланок

Паланок находится в городе Мукачево на Закарпатье. Точная дата основания замка неизвестна, но о нем упоминается в документах, датированных XI в.

В 1241 г. орда хана Батыя дважды пыталась взять в осаду замок и оба раза безуспешно.

С 1396 по 1414 замком владел подольский князь Федор Кориатович. Он вместо старого деревянного построил новый, каменный замок.

С 1782 замок стал политической тюрьмой Австро-Венгерской империи. 120 лет здесь побывало более 20 000 заключенных.

8. Свиржский замок

Село Свирж, Самборский район, Львовская область.

Замок заложен в XV веке Андреем и Мартином Свиржского. Первое упоминание о замке – в 1484 году.

Граф Александр Центнер выкупил замок у Свиржских в 1641 году и начал расстраивать его. В 1648 году замок сожгли татары.

В 1907 году замок становится собственностью Роберта Лямезан где Салинса – офицера австрийской армии. Он реставрировал имение. И в 1914 году во время Первой мировой войны замок дотла сожгли российские войска.

В советское время здесь снимали сцены для фильма “ДАртаньян и три мушкетера”.

9. Олеский замок

В 1366 году город Олесько (Львовская область) перешло в руки князя Александра Кориатовича.

Олеский замок был построен еще в XIV веке.

В этом замке родился польский король Ян III Собеский.

В начале XIX века Олеский замок начал приходить в упадок. 23 января 1838 в результате землетрясения в стенах здания появляются трещины.

Сейчас здесь с 1975 года действует музей, а еще есть монастырь капуцинов с парком скульптур.

10. Аккерманская крепость

Крепость над Днестровским лиманом, на руинах античного города Тира (ныне Белгород-Днестровский, Одесская область), заложили генуэзцы в XIII веке. Крепость была призвана мицниты границы Молдавского княжества. В XV веке османские войска трижды штурмовали крепость – и все безуспешно. В 1484 крепость удалось захватить, и следующие 328 лет Аккерман был под властью турецких правителей.

Фото: djiphotoua/Instagram

Общая площадь территории крепости составляет более 9 гектаров. Общая длина стен достигает более двух километров, а их толщина – пяти метров. На сегодня сохранились 26 из 34 крепостных башен.