В 2019 году вышло немало популярных книг научной фантастики, которые скрасят длительный перелет или отдых.

В The Verge создали подборку из 11 книг.

“Гедеон Девятый”, Тэмсин Мьюир

Это необычная и веселая смесь фантастики и науки, созданная в таинственном древнем замке. Там есть некроманты, тайны запертых комнат, дуэли, враждующие политические группировки и многое другое, что было бы стыдно испортить.

Аркадия Мартин, “Память империй”

Махит Джмаре – новый посол в огромной межзвездной Империи Тейшкаланли. Однажды она обнаружила, что предыдущий посол мертв, оставляя ее разгадывать тайну его смерти и не допускать разрушения разрушительными силами ее карьеры.

Амаль Эль-Мохтар, Макс Гладстон “Как вы проигрываете войну времени”

Сногсшибательная история путешествий во времени, которая также является любовно. Это история о том, как враждующие путешественники во времени сражаются на разных временных отрывках, ради защиты своего будущего.

“Выход”, Тед Чан

Это сборник из девяти художественных произведений, посвященных времени, пространству и месту человечества во Вселенной.

Чарли Джейн Андерс, “Город посреди ночи”

Второкурсник Чарли Джейн Андерс оказывается на далекой планете, где половина замерзла, а половина сгорела под лучами солнца. Поселенцы живут в двух городах в зоне между этими двумя территориями. Однажды он встречает существ, которые появились на этой планете первыми и это все изменяет.

“Временная шкала далекого будущего”, Аннали Ньюиц

В романе изображен мир, где путешествия во времени реальны, и группа женщин использует эту технологию для расширения и защиты женской автономии и прав, одновременно сражаясь с группой будущих женоненавистников, преисполненных решимости сделать обратное.

“Вечная императрица”, Макс Гладстон

Вивиан Ляо – гениальный изобретатель и предприниматель, как следующий Стив Джобс, пока в далеком будущем не попал под правление вечной императрицы. Вивиан негативно относится к имперскому правлению в этом приключении, охватывающем галактику.

“Возвращение”, Блейк Крауч

Это история из серии сюжетов о параллельных вселенных и путешествиях во времени. Это увлекательное чтение для тех, кто стремится больше знать о науке в форме увлекательного приключения.

“Странники”, Чаг Вендиг

События книги разворачиваются в ближайшем будущем, когда блуждающие лунатики бродят по стране из-за неизвестной пандемии. Это история – сочетание научной фантастики с политическими, экологическими и социальными комментариями. Книга читается довольно сложно, но в то же время идеально подходит тем, кто ищет более серьезную научно-фантастическую книгу.

“Наследственная ночь”, Элизабет Бир

Это книга для тех, кто любит фантастику с небольшой примесью науки. История повествует о космических путешествиях двух спасателей, которые находят главный куш своей жизни, что может привести к войне, которая охватит всю вселенную.

Джанель Шейн “Ты выглядишь как вещь, и я тебя люблю”

Это невероятно информативное погружение в то, как работают современные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения, и как они будут определять будущее компьютеров, технологий и наших дней уже сегодня.