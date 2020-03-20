Польское интернет-издание Cyberdefence24.pl составило перечень основных из них.

Фейк 1. Коронавирус – это биологическое оружие, производимое американцами

По словам наиболее авторитетных вирусологов, SARS-CoV-2 возник естественным образом, а не в лаборатории. Вероятнее всего, что его основными носителями являются животные и люди.

Тема о разработке вирусов как биологического оружия, производимого именно США, стара, как мир. В рамках операции “Инфекция” россияне пытались убедить мир в том, что ВИЧ является американским биологическим оружием.

Фейк 2. Коронавирус – это генетическое оружие, предназначенное исключительно для борьбы с жителями Центральной Азии

С приходом коронавируса в Европу данная теория рухнула.

Фейк 3. Профилактические меры, введенные польским правительством, на самом деле представляют собой введение “санитарной полиции” и реализацию плана “военное положение плюс”

Нет информации о введении военного положения или даже о такой идее. Меры безопасности, введенные польским правительством, направлены на ограничение распространения эпидемии и не расходятся с деятельностью, осуществляемой другими странами ЕС.

Фейк 4. Коронавирус – это работа Джорджа Сороса, Генри Киссинджера, Ротшильдов, Рокфеллеров и многих других.

Практически в каждом поражении и несчастье виноваты вышеперечисленные персонажи. Ни один из этих людей не заинтересован в вспышке. Более того, Сорос и Киссинджер подвергаются повышенному риску.

Фейк 5. Европейский Союз не помогает в борьбе с коронавирусом

Комиссия создала специальную группу быстрого реагирования на коронавирус, которая помогает прояснить потребности стран и облегчить обмен информацией. Европейский Союз также выделил 37,3 млрд. евро на борьбу с коронавирусом. Польша станет крупнейшим бенефициаром этой программы и получит более 7,4 млрд евро.

Европейский союз также запустил систему реагирования на дезинформацию в связи с усиливающимися кампаниями с использованием темы пандемии коронавируса. Этот инструмент является основным элементом политики ЕС против фейковых новостей. Основная задача Сообщества – способствовать обмену достоверной информацией и продвигать достоверные новости в Интернете.

Фейк 6. Китай – спаситель в борьбе с коронавирусом

Помощь, оказанную Китаем Италии, следует ценить. Однако стоит помнить, о поведении китайских властей, которые скрывали информацию о вирусе и заставляли молчать людей, которые пытались сообщить о нем. Более ранний ответ на вспышку мог бы помочь избежать нынешних проблем.

Фейк 7. Витамин С и стакан воды – лекарство от коронавируса

Китайского профессора Чэнь Хорина, который должен работать в военном госпитале в китайской столице и который является основным “источником” информации об эффективности стакана теплой воды с лимонным соком, просто не существует.

Фейк 8. Коронавирус может передаваться через пищу

Нет никаких доказательств того, что пища может быть источником передачи вируса.

Фейк 9. Тест на коронавирус можно проводить дома

Нет! Только медицинское учреждение может провести тест на вирус.

Фейк 10. Законы о коронавирусе приведут к вакцинации всех граждан

В настоящее время нет вакцины против коронавируса. Первая из них на данный момент находится только на начальной стадии тестирования.

Фейк 11. Частое употребление воды и/или алкоголя борется с коронавирусом

Вода полезна, это правда – специалисты рекомендуют не забывать регулярно пить жидкости. Однако питьевая вода никак не защищает от коронавирусной инфекции.

Употребление алкоголя также не защищает от вируса. Более того, алкоголь снижает сопротивляемость организма.

Фейк 12. Вирусная инфекция означает смерть

Подчеркивается, что более 80 % пациентов имеют легкое течение заболевания. Особое внимание следует уделить пожилым людям с ослабленным иммунитетом и людям с хроническими заболеваниями.

Фейк 13. Домашних животных нужно усыплять, чтобы не заразиться

Нет никаких доказательств того, что домашние животные могут переносить коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID – 19.

Фейк 14. Спирт всегда является эффективным дезинфицирующим средством

Эффективные дезинфицирующие средства должны содержать не менее 60 процентов спирта. Антибактериальный гель из спирта с 40 процентами будет просто неэффективным.

Фейк 15. Чеснок защитит от коронавируса

Чеснок полезен для здоровья и может иметь некоторые антибактериальные свойства. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что его потребление спасло людей от нового коронавируса. При этом, употребление в пищу значительного количества чеснока может заставить других держаться от вас на определенном расстоянии.

Фейк 16. Отбеливатель как лекарство от коронавируса

Одна популярная теория утверждает, что вы можете защитить себя от этой болезни, выпивая отбеливатель, при этом “специалисты” все еще спорят о правильной дозе.

Подчеркивается, что питье отбеливателя может иметь трагические последствия для здоровья.

Фейк 17. Задержка дыхания не проверит наличие коронавируса

Появилась информация с новыми рекомендациями “экспертов” из Тайваня, согласно которым, глубокий вдох и задержка воздуха на 10 секунд позволяет обнаружить наличие коронавируса. Это неправда! Только специализированные лаборатории могут подтвердить наличие возбудителя.

Фейк 18. Фармацевтическая индустрия преувеличивает угрозу

Фармацевтическая промышленность преувеличивает угрозу пандемии коронавируса для увеличения продаж своей продукции.

Отмечается, что у каждого из нас есть возможность проверить статистику зараженных и мертвых людей и посмотреть, является ли это преувеличенной угрозой.

Фейк 19. Нострадамус предсказал вспышку коронавируса

Нострадамус, как оказалось, многое предсказал, в том числе и вспышку коронавируса. При этом эксперты несколько лет назад заявляли, что Китай может стать эпицентром новой мировой пандемии.

Фейк 20. Коронавирус принесет разрушение миру

Последствия от пандемии коронавируса, безусловно, будут серьезными, но они не приведут к апокалипсису, и мир не превратится в постядерную пустошь из игры Fallout, как пишут российские СМИ.