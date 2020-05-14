Если вы планируете открытие своего дела в столице, данная статья поможет найти перспективную нишу для старта.
Прокат автомобилей
В последние годы в Украине начал развиваться сегмент краткосрочной аренды автомобилей. Особенно активно этот процесс происходит в Киеве, так как здесь много туристов, бизнесменов в командировках и просто гостей города. Для комфортного и выгодного передвижения самым удобным вариантом оказалась аренда автомобиля.
В компании NarsCars, которая специализируется на подобных услугах, рассказали, что прокат авто в Киеве заказывают для решения таких задач:
- трансфер деловых партнеров из аэропорта;
- посещение мероприятий и бизнес-встреч;
- экскурсия по городу по свободному маршруту;
- перемещение небольших грузов;
- тест-драйв определенной модели авто.
Чтобы закрыть потребности всех будущих клиентов, у компании должен быть достаточно большой автомобильный парк. Самая популярная категория машин – эконом и средний класс. Они генерируют основной доход компании. Машины “бизнес” и “представительского” класса также пользуются спросом, но инвестиции в них окупаются дольше.
Шелкотрафаретная печать и брендирование
В таком крупном городе, как Киев, услуги печати и брендирования также пользуются высоким спросом. Несмотря на большую конкуренцию в нише, здесь достаточно легко запуститься и развиваться.
Эксперты нового украинского оператора канцтоваров USON рассказали, что востребованной в столице оказалась шелкотрафаретная печать. Суть данной технологии заключается в следующем:
- из специальной мелкоструктурированной ткани, нейлоновой или металлической сетки производится печатная форма;
- пробельные элементы в трафарете формируются фотохимическим методом;
- готовый трафарет в раме накладывается на поверхность для переноса рисунка и с помощью ракеля распределяется краска;
- для нанесения следующего слоя краски первый необходимо тщательно просушить.
В отличие от термопечати, шелкография позволяет жидкой ткани проникать в структуру основы и надежно там закрепляться. Нанесенное изображение получается очень стойким и долго сохраняет свой первоначальный вид.
Киев – город возможностей и широких перспектив. Ищите свое дело и запускайте его в самом оживленном и активном центре деловой жизни нашей страны.
Удачного старта!