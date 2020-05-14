Киев – это крупный туристический, логистический и бизнес-центр. Именно здесь пересекаются интересы тысяч предпринимателей, постоянно появляются новые партнерские связи и запускаются финансово успешные проекты.

Если вы планируете открытие своего дела в столице, данная статья поможет найти перспективную нишу для старта.

Прокат автомобилей

В последние годы в Украине начал развиваться сегмент краткосрочной аренды автомобилей. Особенно активно этот процесс происходит в Киеве, так как здесь много туристов, бизнесменов в командировках и просто гостей города. Для комфортного и выгодного передвижения самым удобным вариантом оказалась аренда автомобиля.

В компании NarsCars, которая специализируется на подобных услугах, рассказали, что прокат авто в Киеве заказывают для решения таких задач:

трансфер деловых партнеров из аэропорта;

посещение мероприятий и бизнес-встреч;

экскурсия по городу по свободному маршруту;

перемещение небольших грузов;

тест-драйв определенной модели авто.

Чтобы закрыть потребности всех будущих клиентов, у компании должен быть достаточно большой автомобильный парк. Самая популярная категория машин – эконом и средний класс. Они генерируют основной доход компании. Машины “бизнес” и “представительского” класса также пользуются спросом, но инвестиции в них окупаются дольше.

Шелкотрафаретная печать и брендирование

В таком крупном городе, как Киев, услуги печати и брендирования также пользуются высоким спросом. Несмотря на большую конкуренцию в нише, здесь достаточно легко запуститься и развиваться.

Эксперты нового украинского оператора канцтоваров USON рассказали, что востребованной в столице оказалась шелкотрафаретная печать. Суть данной технологии заключается в следующем:

из специальной мелкоструктурированной ткани, нейлоновой или металлической сетки производится печатная форма;

пробельные элементы в трафарете формируются фотохимическим методом;

готовый трафарет в раме накладывается на поверхность для переноса рисунка и с помощью ракеля распределяется краска;

для нанесения следующего слоя краски первый необходимо тщательно просушить.

В отличие от термопечати, шелкография позволяет жидкой ткани проникать в структуру основы и надежно там закрепляться. Нанесенное изображение получается очень стойким и долго сохраняет свой первоначальный вид.

Киев – город возможностей и широких перспектив. Ищите свое дело и запускайте его в самом оживленном и активном центре деловой жизни нашей страны.

Удачного старта!