Если вы планируете открытие своего дела в столице, данная статья поможет найти перспективную нишу для старта.

Прокат автомобилей

В последние годы в Украине начал развиваться сегмент краткосрочной аренды автомобилей. Особенно активно этот процесс происходит в Киеве, так как здесь много туристов, бизнесменов в командировках и просто гостей города. Для комфортного и выгодного передвижения самым удобным вариантом оказалась аренда автомобиля.

В компании NarsCars, которая специализируется на подобных услугах, рассказали, что прокат авто в Киеве заказывают для решения таких задач:

  • трансфер деловых партнеров из аэропорта;
  • посещение мероприятий и бизнес-встреч;
  • экскурсия по городу по свободному маршруту;
  • перемещение небольших грузов;
  • тест-драйв определенной модели авто.

Чтобы закрыть потребности всех будущих клиентов, у компании должен быть достаточно большой автомобильный парк. Самая популярная категория машин – эконом и средний класс. Они генерируют основной доход компании. Машины “бизнес” и “представительского” класса также пользуются спросом, но инвестиции в них окупаются дольше.

Шелкотрафаретная печать и брендирование

В таком крупном городе, как Киев, услуги печати и брендирования также пользуются высоким спросом. Несмотря на большую конкуренцию в нише, здесь достаточно легко запуститься и развиваться.

Эксперты нового украинского оператора канцтоваров USON рассказали, что востребованной в столице оказалась шелкотрафаретная печать. Суть данной технологии заключается в следующем:

  • из специальной мелкоструктурированной ткани, нейлоновой или металлической сетки производится печатная форма;
  • пробельные элементы в трафарете формируются фотохимическим методом;
  • готовый трафарет в раме накладывается на поверхность для переноса рисунка и с помощью ракеля распределяется краска;
  • для нанесения следующего слоя краски первый необходимо тщательно просушить.

В отличие от термопечати, шелкография позволяет жидкой ткани проникать в структуру основы и надежно там закрепляться. Нанесенное изображение получается очень стойким и долго сохраняет свой первоначальный вид.

Киев – город возможностей и широких перспектив. Ищите свое дело и запускайте его в самом оживленном и активном центре деловой жизни нашей страны.

Удачного старта!