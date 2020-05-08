2020 год стал одним из самых тяжелых в сфере продаж смартфонов и выхода новинок. Мировая пандемия и вызванный ею карантин повлияли как на разработку и производство гаджетов, так и на покупательскую способность населения.

Поэтому вместо обсуждения новинок мы решили сделать обзор нескольких моделей смартфонов от компании “Самсунг”, которые отлично зарекомендовали себя в работе и достойны внимания даже в 2020 году.

Бюджетный сегмент

Начнем с бюджетного сегмента. Здесь полностью доминирует линейка Galaxy “A”, стоимость аппаратов которой начинается всего с 2699 грн. Именно за эту сумму в магазине электроники “Стилус” можно купить смартфон Galaxy A01, который оснащен:

дисплеем PLS 5,7 дюйма, 720×1520 пикселей;

16+2 ГБ памяти;

модулем 4G;

сдвоенной основной камерой (13 + 2 МП) и фронталкой на 5 МП;

чипсетом Snapdragon 439;

аккумулятором на 3000 мА*ч.

Подобные характеристики – must-have для любого бюджетника 2020. Большее от смартфона за эти деньги не стоит ожидать.

Среднеценовые аппараты

В сегменте до 8000 грн специалисты интернет-магазина “Stylus” рекомендуют присмотреться к модели Samsung Galaxy A50.

Данная модель имеет:

отличный экран Super AMOLED 1080×2340 пикселей на 6,4 дюйма;

тройной модуль: основной камера на 25, 8 и 5 МП с автофокусом и светодиодной вспышкой;

фронтальную камеру 25 МП;

4 и 6 ГБ оперативной памяти;

128 ГБ на постоянном накопителе с возможностью расширения за счет карты microSD.

Galaxy A50 – идеальный вариант, реализованный в прочном пластиковом корпусе с фирменным градиентом. Это стильный смартфон с тонкими гранями и модным каплевидным вырезом.

Выгодный флагман

Если же вы хотите получить бескомпромиссную производительность и фирменный дизайн в одном устройстве, эксперты Stylus рекомендуют присмотреться к флагману Samsung Galaxy S10. Хоть в 2019 году и вышел приемник данной модели, этот аппарат все еще один из лучших на рынке. Чтобы это понять, достаточно разобрать несколько его характеристик:

топовый Dynamic AMOLED экран;

фирменный восьмиядерный чипсет Exynos 9820 2,7 Ггц;

тройная основная камера 12, 12 и 16 МП. Запись видео 2160p 60fps и slow-mo 720p 960fp;

премиальный корпус из стекла и металла.

Но главное в Samsung Galaxy S10 – выгодная цена. В каталоге магазина “Стилус” аппарат в черном цвете можно купить всего за 16 799 грн. Если подключить кэшбэк и стать участником программы лояльности магазина, можно еще и хорошо сэкономить. Удачной покупки!