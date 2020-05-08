Поэтому вместо обсуждения новинок мы решили сделать обзор нескольких моделей смартфонов от компании “Самсунг”, которые отлично зарекомендовали себя в работе и достойны внимания даже в 2020 году.
Бюджетный сегмент
Начнем с бюджетного сегмента. Здесь полностью доминирует линейка Galaxy “A”, стоимость аппаратов которой начинается всего с 2699 грн. Именно за эту сумму в магазине электроники “Стилус” можно купить смартфон Galaxy A01, который оснащен:
- дисплеем PLS 5,7 дюйма, 720×1520 пикселей;
- 16+2 ГБ памяти;
- модулем 4G;
- сдвоенной основной камерой (13 + 2 МП) и фронталкой на 5 МП;
- чипсетом Snapdragon 439;
- аккумулятором на 3000 мА*ч.
Подобные характеристики – must-have для любого бюджетника 2020. Большее от смартфона за эти деньги не стоит ожидать.
Среднеценовые аппараты
В сегменте до 8000 грн специалисты интернет-магазина “Stylus” рекомендуют присмотреться к модели Samsung Galaxy A50.
Данная модель имеет:
- отличный экран Super AMOLED 1080×2340 пикселей на 6,4 дюйма;
- тройной модуль: основной камера на 25, 8 и 5 МП с автофокусом и светодиодной вспышкой;
- фронтальную камеру 25 МП;
- 4 и 6 ГБ оперативной памяти;
- 128 ГБ на постоянном накопителе с возможностью расширения за счет карты microSD.
Galaxy A50 – идеальный вариант, реализованный в прочном пластиковом корпусе с фирменным градиентом. Это стильный смартфон с тонкими гранями и модным каплевидным вырезом.
Выгодный флагман
Если же вы хотите получить бескомпромиссную производительность и фирменный дизайн в одном устройстве, эксперты Stylus рекомендуют присмотреться к флагману Samsung Galaxy S10. Хоть в 2019 году и вышел приемник данной модели, этот аппарат все еще один из лучших на рынке. Чтобы это понять, достаточно разобрать несколько его характеристик:
- топовый Dynamic AMOLED экран;
- фирменный восьмиядерный чипсет Exynos 9820 2,7 Ггц;
- тройная основная камера 12, 12 и 16 МП. Запись видео 2160p 60fps и slow-mo 720p 960fp;
- премиальный корпус из стекла и металла.
Но главное в Samsung Galaxy S10 – выгодная цена. В каталоге магазина “Стилус” аппарат в черном цвете можно купить всего за 16 799 грн. Если подключить кэшбэк и стать участником программы лояльности магазина, можно еще и хорошо сэкономить. Удачной покупки!