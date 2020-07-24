В 2020 году состоится 5-й конкурс инженерных стартапов Vernadsky Challenge. За 4 года с момента старта конкурса к нему присоединились 649 проектов. 45 из них стали финалистами. У каждого есть свои достижения и истории успеха.

Организатор конкурса, Общественная Организация “Ассоциация Ноосфера”, рассказала о топ-5 проектах, которые не остановились на достигнутом и продолжают успешно развиваться.

TechNovator, золото, 2016

В начале своей деятельности проект работал над беспроводной зарядной системой для смартфонов. В набор входили: базовая станция, несколько чехлов для смартфонов и мобильное приложение для управления процессом. Но за последнее время технология притерпела кардинальные изменения: чехол уже не является непременным атрибутом для зарядки – необходимые элементы интегрируются непосредственно в гаджеты, в перечень которых добавились медицинские приборы, дроны, скутеры, и другое. Также теперь можно заряжать девайсы высокой мощности до 200 Вт.

С 2016 проект получил еще два гранта. В 2019 году технология TeсhNovator успешно прошла испытания безопасности для людей и окружающей среды в Национальном институте связи – Государственном научно-исследовательском институте Республики Польша. Один из планов на будущее – внедрить технологию в кардиостимуляторы для замены в них батареек, что поможет людям не проходить через очередные хирургические операции, связанные с заменой батарейки в медицинском приборе.

Raccoon.Recovery, приз зрительских симпатий, 2017

Пример стартапа, который гармонично сочетает в себе два направления – геймерское и медицинское. Команда амбициозно изменила курс движения проекта в сторону физиотерапии – от контроллеров для VR/AR и видеоигр к устройствам, которые воспроизводят мелкую моторику и тактильные ощущения человеческой ладони. Среди разработанных гаджетов: Raccoon Clip – устройство для контроля над предметами в виртуальной реальности; Raccoon Glove – перчатка, которая способна передавать мелкую моторику в виртуальной реальности или “удаленная робо-рука”; Raccoon Full Glove – перчатка, которая позволяет чувствовать контур в виртуальной реальности или отдаленные предметы. Все оборудование имеет сертификацию СЕ mark, как медицинские устройства 1 класса.

Проект Raccoon.Recovery прошел онлайн бизнес-курс в американской стартап-школе Y Combinator и попал в европейский акселератор MIT Enterprise Forum CEE. Летом 2018 команда получила финансирование в размере 50 000 евро по программе Европейского союза “Горизонт 2020”, которая поддерживает научные исследования и технологические инновации. Осенью того же года стартап прошел отбор в акселератор Startupbootcamp Digital Health Berlin. Кроме гранта в размере 15 000 евро, Raccoon получили доступ к медтехрынку Германии и заручились поддержкой лидеров мнений. После завершения программы к партнерам стартапа добавилось региональное представительство программы по диджитализации Германии 5-ht и агентство по вопросам внешнеэкономической деятельности German Trade and Invest. Также команда получила гранты на услуги от Amazon (200000 евро) и Google (20000 евро).

Esper Bionics, золото, 2019

Первый в мире бионический протез, который использует механизм Machine Learning. Благодаря этому протез сможет постоянно учиться и запоминать ситуации, в которых он был задействован, чтобы автоматически подстраивать свой хват под каждый предмет. Протез имеет модульную конструкцию, которая позволяет настраиваться под каждый отдельный случай ампутации.

Сейчас команда готовится к первому длительному тестированию протеза волонтером. Это еще не рыночная версия продукта: она не имеет технологии Machine Learning. После первых отзывов запланировано доработать техническую часть и получить сертификацию.

Следующий шаг – подключение технологии Machine Learning. Он запланирован на лето 2020 года. Платформа предусматривает возможность подключения протезов других производителей и не только для верхних конечностей, но и для нижних, ортезов, экзоскелетов и множество других продуктов протезной отрасли.

В приоритете для проекта выход на рынок США, Канады и Европы. Команда также уже успела получить запрос от европейской организации на поставку бюджетных функциональных протезов в развивающиеся страны и активно над этим работает. Но и об украинских пользователях ребята не забывают: планируется запустить протезы рук и на рынок Украины.

Cardiomo Family, серебро, 2017

Миниатюрное устройство, которое контролирует состояние здоровья владельца и мониторит основные показатели организма: ЭКГ, дыхание, температуру тела. В случаях отклонений от нормального состояния, устройство посылает на смартфон пользователя (его родственников/врачей) push-уведомления, а также составляет рекомендации относительно здорового образа жизни индивидуально для каждой категории пользователей.

В 2017 году Cardiomo среди 15 украинских стартапов представляли устройство на IT конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско.

В 2018 году вошли в десятку лучших стартапов среди более 800 заявок в американский акселератор Plug and Play Tech Center. Стартап прошел трехмесячную программу HealthTech, которая направлена ​​на развитие бизнеса и поиск инвестиций. В 2019 команда получила финансирование в размере 95 000 евро от акселератора Rockstart Health и переехала в Нидерланды на год. Во время прохождения программы, Cardiomo получили дополнительно 300 000 евро. По завершению 2019 на счету стартапа было уже 800000 долларов инвестиций. Сейчас Cardiomo на этапе получения сертификата ISO13485. Устройство и программное обеспечение проходят тесты, чтобы получить медицинскую сертификацию в Украине и разрешения на продажу комплектующих в Европе и Америке.

Hideez, серебро, 2016

Брелок – цифровой ключ, который запоминает и хранит пароли, ключи шифрования, цифровые подписи и другое. В среднем у каждого человека есть до 20 аккаунтов, требующих идентификации при входе. Устройство на расстоянии нескольких метров через блютуз передает пароль к девайсу пользователя, на ноутбук или телефон, и обеспечивает быстрый вход в необходимый аккаунт. Цифровой ключ имеет продуманную систему безопасности и защиты конфиденциальной информации. Он сканирует отпечатки пальцев хозяина для идентификации и автоматически блокируется, если находится в чужих руках. Может использоваться как индивидуально, так и стать частью корпоративной системы информационной безопасности.

К 2020 году компания выпустила уже третье поколение своего продукта Hideez Key. Последняя версия включает в себя новый стандарт аутентификации – FIDO 2, который очень востребован в США. Также компания получила сертификацию в Америке и начала проекты по лицензированию своих разработок другим вендорам.

В 2016 г. Hideez привлекли в общем 825 000 долларов инвестиций в Seed раундах и заключили несколько партнерских соглашений, в том числе с таким мировым лидером информационной безопасности как CyberArk.

Далее команда планирует расширить функциональность решения за счет внедрения новых технологий аутентификации. Также запланирован выход на европейский рынок.

Три условия успеха стартапа

Будет стартап успешным или нет, зависит от множества различных факторов. Каждый проект – это уникальный организм, который должен найти свой путь развития. Основываясь на опыте Vernadsky Challenge, можем сказать, что все успешные стартапы сочетают в себе следующие черты:

Востребованный продукт и продуманная бизнес-модель.

В Кремниевой долине можно услышать термин продукт-пейнкиллер, то есть тот, который решает насущную проблему потенциального потребителя. Есть и антипод этому понятию – продукт-витаминка, который направлен на удовлетворение побочных потребностей целевой аудитории. Успех ждет тех, кто предложит рынку именно пейнкиллер. А продуманная бизнес-модель гарантирует, что проект будет генерировать прибыль не только в прогнозных моделях, но и в реальной жизни. Часто возникают ситуации, когда основатели проекта не изучают спрос рынка, а работают над решением проблем, которые интересны только им. Либо же заостряют внимание исключительно на гипотезах, которые не имеют практического применения в бизнесе. Именно это становится одной из основных причин неудач стартапов (согласно исследования CB Insights она встречается в 42% случаев).

Очень важно уметь четко и лаконично объяснить, какую именно ценность для потребителей создает ваша компания. И помнить, если ваша бизнес-модель слишком громоздкая и сложная, вероятно, она будет обречена на неудачу.

Готовность к переменам.

Команда, которая способна быстро реагировать на изменение обстоятельств, позволит вам войти в новые ниши и опередить конкурентов. Этот подход применялся и к Vernadsky Challenge. За всю историю конкурса его фокус интересов менялся дважды в ответ на инвестиционные тренды: в 2015 году Vernadsky Challenge стартовал, как конкурс software и hardware стартапов с призовым фондом в 1 млн. гривен. В 2017 году идейный вдохновитель и основатель конкурса, Макс Поляков, сузил фокус интересов к инженерным стартапам и увеличил приз до 2 миллионов гривен, в 2019 – до инженерных стартапов в сфере космических технологий и биоактивной медицины.

Будьте гибки и готовы меняться, развиваться и настраиваться на тренды.

Умение постоянно учиться и работать над ошибками.

Первые шаги могут оказаться для стартапа тяжелыми. Сказывается недостаток практического опыта. Поэтому для стартапа, который участвует в конкурсе, важен не только денежный приз, но и экспертный совет. Для оценки стартапов команда Vernadsky Challenge привлекает менторов Noosphere Engineering School и представителей успешных мировых компаний. За годы проведения конкурса в жюри побывали: представители Airbus Defence & Space, Firefly Aerospace, D-Orbit и даже разрушитель мифов Джейми Хайнеман. Эксперты анализируют проект с точки зрения опыта построения и ведения бизнеса, а также рекомендуют на что обратить внимание предпринимателям. Безусловно, ошибки делает каждый. Но суть в том, что важно не только уметь их избегать – куда важнее суметь их преодолеть.

Есть два пути развития стартапа – вниз к аутсайдерам или шаг за шагом подниматься вверх, от идеи до готового продукта. Шансы на успех можно значительно повысить, подав заявку на конкурс стартапов Vernadsky Challenge 2020 до 1 сентября. Возможно ваша идея займет первое место в новом рейтинге.