К концу марта — началу апреля световой день занимает большую половину суток. Солнышко пригревает ярче, одаривая редких счастливиц веснушками, а значит, пора готовиться к летнему загару. Зачем нужен SPF весной и что выбрать, рассказывают эксперты национальной сети EVA.

Коварно-ласковое солнышко

Утверждение, что санскрин наносят только на пляж, успешно отходит в прошлое. Стараются и производители, выпуская ухаживающие кремы и декоративную косметику с фактором солнцезащиты. Многие охотно пользуются такой продукцией летом, когда ультрафиолетовый индекс высок и есть риск получить ожог во время простой прогулки по городу. Но ведь весеннее солнышко робкое и несмелое, зачем перегружать кожу косметикой?

Действительно, солнце в середине весны не такое активное, как летом, но интенсивность излучения растет с каждым днем. Легко проворонить момент, когда “пора”. К тому же кожа после пасмурной зимы не готова к солнечным ваннам, а потому уязвима ко всем рискам, которые несет ультрафиолетовое излучение.

Для середины весны выберите в EVA SPF с небольшими показателями — до 20 для белоснежек и людей с чувствительным эпидермисом. Наносите крем за полчаса до выхода на улицу. Делать это ежедневно не нужно — только в дни безоблачного неба. Можно дополнительно проверить ультрафиолетовый индекс и отложить в сторону солнцезащитное средство, если показатель ниже 4.

5 санскринов на весну

1. Спрей солнцезащитный Garnier Ambre Solaire, SPF 20

Легендарная линия французского бренда, которая принесла ему популярность. Секрет и особенность формулы — система фотостабильных фильтров Mexoryl. Средство не только защищает от негативного воздействия ультрафиолета, но и активирует выработку меланина, так что подойдет для первых поездок на дачу тем, кто хочет получить голливудский загар за выходные.

2. Молочко для лица Lierac Sunissime, SPF 30

Продукт ухаживает за кожей лица: увлажняет благодаря гиалуроновой кислоте и предотвращает раннее старение. Легкая консистенция распределяется по лицу и не забивает поры, а дозатор-разбрызгиватель делает использование гигиеничным.

3. Молочко для загара Bielenda SUN CARE, SPF 15

Средняя степень защиты отлично подходит девушкам со средним тоном кожи для солнечных дней. Формула с кокосовым маслом создает защитный барьер и питает эпидермис, насыщает клетки необходимыми веществами и предотвращает появление пигментных пятен.

4. Спрей “Биокон”, SPF 15

Производитель заслуженно считается одним из лидеров бюджетного сегмента. Несмотря на невысокий показатель защиты, продукт блокирует негативное влияние УФ-лучей спектров B и A, а потому отлично подойдет для неагрессивного весеннего солнца.

5. Водостойкий крем BIO SUN, SPF 15

Формула украинского производителя включает целый комплекс ухаживающих веществ: д-пантенол и морские водоросли увлажняют эпидермис, экстракт зеленых чашечек ореха ускоряет появление бронзового оттенка, масло виноградных косточек восстанавливает упругость и эластичность, а витамины С и Е нейтрализуют действие свободных радикалов.