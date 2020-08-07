Издание The Verge собрало топ-6 лучших наушников с шумоподавлением.
SONY WH-1000XM3
Компании Sony, благодаря наушникам с шумоподавлением третьего поколения, удалось обогнать своего конкурента Bose. WH-1000XM3 звучат четко, поэтому многие люди будут более чем удовлетворены работой 1000XM3.
Они могут выдерживать до 30 часов непрерывного воспроизведения. На случай, если батарея разрядится, наушники оснащены зарядкой USB-C.
При этом микрофон на 1000XM3 не подойдет для длительного общения в видеочатах или голосовых звонков.
Их цена составляет $348,00.
BOSE 700
У этих наушников удовлетворительный звук, отличное качество голосовой связи и отличная эффективность шумоподавления.
Отмечается, что настройка микрофона Bose на наушниках с шумоподавлением 700 не имеет себе равных, однако они рассчитаны на работу до 20 часов.
Купить их можно за $339,95.
SENNHEISER MOMENTUM 3 WIRELESS и SHURE AONIC 50
Эти наушники имеют детализированный, насыщенный басами и яркий звук. Их можно подключить через провод с разъемом для наушников 3,5 мм или USB-C.
Стоимость таких наушников составляет $399,99.
BEATS SOLO PRO
Эти наушники отлично подойдут для занятий в тренажерном зале, поскольку они обладают устойчивостью к поту и сильным прижимам.
Они не так хороши в шумоподавлении, как Bose или Sony, но дизайн наушников и плотное прилегание помогают Solo Pro обеспечивать хорошую пассивную шумоизоляцию.
Если отключить шумоподавление, то наушники выдержат до 40 часов работы.
Приобрести эти наушники можно за $299,95.
MICROSOFT SURFACE HEADPHONES 2
В этих наушниках Microsoft сохранила первоначальную схему управления с помощью поворотного переключателя, и внесла важные улучшения в качество звука и время автономной работы.
Цена таких наушников стартует от $249,99.
MARSHALL MONITOR II ANC
Эти наушники по качеству звука уступают Bose и Sony. При этом, они имеют теплый текстурированный звук и неплохо справляются с уменьшением внешнего шума. Они также могут работать до 30 часов с включенным подавлением шума, или до 45 часов, если эту функцию отключить.
Стоимость этих наушников составляет $319,99.
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