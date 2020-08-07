Наушники – это незаменимый предмет повседневной жизни. Наиболее важным критерием выбора лучших наушников с шумоподавлением являются то, насколько хорошо они могут устранять внешний шум, их качество звука и время автономной работы.

Издание The Verge собрало топ-6 лучших наушников с шумоподавлением.

SONY WH-1000XM3

Компании Sony, благодаря наушникам с шумоподавлением третьего поколения, удалось обогнать своего конкурента Bose. WH-1000XM3 звучат четко, поэтому многие люди будут более чем удовлетворены работой 1000XM3.

Они могут выдерживать до 30 часов непрерывного воспроизведения. На случай, если батарея разрядится, наушники оснащены зарядкой USB-C.

При этом микрофон на 1000XM3 не подойдет для длительного общения в видеочатах или голосовых звонков.

Их цена составляет $348,00.

BOSE 700

У этих наушников удовлетворительный звук, отличное качество голосовой связи и отличная эффективность шумоподавления.

Отмечается, что настройка микрофона Bose на наушниках с шумоподавлением 700 не имеет себе равных, однако они рассчитаны на работу до 20 часов.

Купить их можно за $339,95.

SENNHEISER MOMENTUM 3 WIRELESS и SHURE AONIC 50

Эти наушники имеют детализированный, насыщенный басами и яркий звук. Их можно подключить через провод с разъемом для наушников 3,5 мм или USB-C.

Стоимость таких наушников составляет $399,99.

BEATS SOLO PRO

Эти наушники отлично подойдут для занятий в тренажерном зале, поскольку они обладают устойчивостью к поту и сильным прижимам.

Они не так хороши в шумоподавлении, как Bose или Sony, но дизайн наушников и плотное прилегание помогают Solo Pro обеспечивать хорошую пассивную шумоизоляцию.

Если отключить шумоподавление, то наушники выдержат до 40 часов работы.

Приобрести эти наушники можно за $299,95.

MICROSOFT SURFACE HEADPHONES 2

В этих наушниках Microsoft сохранила первоначальную схему управления с помощью поворотного переключателя, и внесла важные улучшения в качество звука и время автономной работы.

Цена таких наушников стартует от $249,99.

MARSHALL MONITOR II ANC

Эти наушники по качеству звука уступают Bose и Sony. При этом, они имеют теплый текстурированный звук и неплохо справляются с уменьшением внешнего шума. Они также могут работать до 30 часов с включенным подавлением шума, или до 45 часов, если эту функцию отключить.

Стоимость этих наушников составляет $319,99.