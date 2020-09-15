Государственное управление делами (ГУД) просит в госбюджете на 2021 заложить один миллиард гривен по программе "Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями". Это на 200 млн грн больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте statewatch.org.ua.

По этой программе медицинская помощь оказывается лицам, охраняемых государством, народным депутатам, членам Кабинета Министров, работникам Офиса президента, аппарата Верховной Рады и других государственных органов.

Всего в системе ГУД медицинские услуги предоставляют четыре заведения.

В 2022 году расходы на медицину могут составить также 1 млрд грн по этой же программе, а в 2023 в 1,1 млрд грн.

Почти половину запрашиваемых средств – 482 млн грн – ГУД предлагает выделить больницы “Феофания”.

Другим медицинским учреждениям сфере управления ГУД, а именно Научно-практическому центру профилактической и клинической медицины и Поликлинике №2 – предлагается выделить 332,9 млн грн. Центра превентивной медицины ГУД – 20,5 млн грн.

Всего на оплату труда и начисления к ней ГУД планирует потратить 775,6 млн грн, 409 млн из которых – работникам “Феофании”.

15,6 млн грн из запрашиваемых средств предлагается потратить на капитальный ремонт отдельных помещений и объектов в зданиях больницы “Феофания” и Научно-практического центра профилактической и клинической медицины.

Расходы в размере 19,9 млн грн планируются на оборудование и инвентарь; на медикаменты и перевязочные материалы – 60,4 млн грн; на продукты питания – 5,3 млн грн; командировочные расходы – 641,6 тыс грн и многое другое.

