Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об итогах своего первого официального визита в Украину и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующее заявление Борреля опубликовано на официальных сайтах Европейской службы внешних связей и Представительства ЕС в Украине.

Боррель отметил, что со времени Революции Достоинства в 2014 году и начала вооруженного конфликта на Донбассе, “Украина оставалась основным вопросом повестки дня Евросоюза”.

Дипломат уточнил, что ЕС поддерживал нашу страну в сферах реформ, экономической интеграции, защиты суверенитета и территориальной целостности.

В частности, заключенное в 2014 году Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной “является наиболее всеобъемлющим”, которое когда-либо подписывал ЕС со странами, не входящими в его состав. С тех пор Украина получила от Евросоюза 14 млрд евро. По словам Борреля, это “беспрецедентный уровень поддержки”.

Дипломат подчеркнул, что ЕС готов оказывать поддержку и в дальнейшем, но Украина должна продолжать реформы.

“Должно быть сделано много работы вместе, чтобы полностью воспользоваться преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Как я уже сказал президенту (Владимиру Зеленскому, – ред.), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом; лучшим способом поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина”, – говорится в заявлении Борреля.

Дипломат добавил, что, согласно оценкам наблюдателей, темп реформ в Украине сейчас замедлился, включая выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации.

“Избрание Владимира Зеленского президентом в апреле 2019 года было знаком решительной готовности украинцев бороться против коррупции и ослабить власть олигархов в стране. Его первые месяцы на посту характеризовались “турборежимом”, когда Парламент быстро принимал реформы, которые долго буксовали на месте. Однако, по мнению многих обозревателей, в последнее время темпы реформ замедлились, в частности выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации. Смена правительства в начале марта и увольнение реформаторов стали тревожными сигналами относительно готовности противостоять коррупционным интересам”, – отметил Боррель.

Он напомнил, что в июле Евросоюз подписал с Украиной меморандум о взаимопонимании по новой программе макрофинансовой помощи объемом в 1,2 млрд евро.

“Я напомнил президенту Зеленскому, что этот Меморандум содержит условия, которые касаются прежде всего укрепления верховенства права и антикоррупционных реформ. Я настаивал, в частности, на необходимости обеспечения прозрачного и деполитизированного процесса отбора в антикоррупционные институты, основанного на заслугах“, – проинформировал Боррель.

“Мы продолжим оказывать поддержку. В то же время она связана с насущной необходимостью укрепления верховенства права и усиления борьбы против коррупции”, – подчеркнул дипломат.