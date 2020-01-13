Об этом сообщил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко в интервью Liga.net.
“По контракту должны выплатить. На всю сумму 1% от полученных средств”, – сказал он.
Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен. О количестве премируемых Витренко не сообщил.
Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж НАК “Нафтогаз Украины” заявил о компенсации за недопоставленные российским “Газпромом” объемы газа для транзита. По решению Стокгольмского арбитража, “Нафтогаз” добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку “Газпромом” согласованных объемов газа для транзита.
В мае 2018 года года наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” объявил о выплате премий своим сотрудникам в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским “Газпромом” по транзитному контракту. Премировать решили 41 человека, которые “прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение результата”.
29 января 2019 года глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коблев заявил, что готов отдавать свою зарплату и бонусы с февраля и до конца 2019 года на благотворительность в три организации: на поддержку семей погибших “Народный тыл”, на поддержку армии “Вернись живым” и на помощь онкобольным детям “Таблеточки”.
В сентябре 2019 года Шевченковский районный суд Киева постановил оштрафовать главу НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева на 1700 гривен за непредоставление информации о премиях сотрудникам компании, которые были назначены за победу в Стокгольмском арбитраже.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров увеличил оклад Генерального прокурора с 37 000 грн до 93 648 грн.
- Чиновники Министерства культуры Украины задекларировали огромные зарплаты за декабрь.
- Зарплата главы “Укрпочты” Игоря Смелянского в 1,9 млн гривен в месяц и 22,8 млн гривен в год в 2,5 раза превышает оклад президента США Дональда Трампа.