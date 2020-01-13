Топ-менеджмент "Нафтогаза", который добился от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко в интервью Liga.net.

“По контракту должны выплатить. На всю сумму 1% от полученных средств”, – сказал он.

Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен. О количестве премируемых Витренко не сообщил.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж НАК “Нафтогаз Украины” заявил о компенсации за недопоставленные российским “Газпромом” объемы газа для транзита. По решению Стокгольмского арбитража, “Нафтогаз” добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку “Газпромом” согласованных объемов газа для транзита.

В мае 2018 года года наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” объявил о выплате премий своим сотрудникам в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским “Газпромом” по транзитному контракту. Премировать решили 41 человека, которые “прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение результата”.

29 января 2019 года глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коблев заявил, что готов отдавать свою зарплату и бонусы с февраля и до конца 2019 года на благотворительность в три организации: на поддержку семей погибших “Народный тыл”, на поддержку армии “Вернись живым” и на помощь онкобольным детям “Таблеточки”.

В сентябре 2019 года Шевченковский районный суд Киева постановил оштрафовать главу НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева на 1700 гривен за непредоставление информации о премиях сотрудникам компании, которые были назначены за победу в Стокгольмском арбитраже.