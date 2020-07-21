Известная израильская топ-модель Бар Рафаэли приговорена судом в Израиле к крупному штрафу и девяти месяцам общественных работ за уклонение от уплаты налогов.

Об этом сообщает агентство ВВС.

35-летняя Рафаэли признала себя виновной в преднамеренном искажении сведений в налоговой декларации во время проживания за рубежом, чтобы не платить израильских налогов.

Суд в Тель-Авиве постановил, что модель должна не только выплатить все недоплаченные налоги, но также и штраф в размере 2,5 млн шекелей (730 тысяч долларов).

Мать модели также была признана виновной в попытке уклонения от уплаты налогов.

Ципи Рафаэли, которая выступала агентом своей дочери, была приговорена к 16 месяцам тюрьмы. Она также должна уплатить штраф в 730 тысяч долларов и недоплаченный налог.

Обе женщины признали себя виновными. Они подписали соглашение о признании вины, чтобы урегулировать дело об уклонении от уплаты налогов с властями Израиля.

Расследование данного дела продолжалось с 2015 года.

Топ-модель признала, что годами не сообщала налоговой инспекции о своих доходах за рубежом. При этом ее адвокаты настаивали, что она не специально скрывалась от налогов (а просто проживала за границей).

Бар Рафаэли уже не первый раз оказывается замешана в скандальных историях. Так, в Израиле ее критиковали за то, что она избежала службы в армии. В 2015 году модель хотела, чтобы власти закрыли воздушное пространство над местом ее свадьбы с израильским бизнесменом Ади Эзрой.

В 2018 году Рафаэли снялась в рекламном ролике, где появилась в никабе (что вызвало неоднозначную реакцию).

Бар Рафаэли с 15 лет активно снимается для модных журналов, таких как Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE, GQ и Maxim и представляет различные бренды по всему миру. Она работала на подиуме для Armani, Roberto Cavalli, Gucci, Valentino и других брендов, а также принимала участие в показах Victoria’s Secret.

Известно, что модель несколько лет состояла в отношениях с голливудским актером Леонардо ДиКаприо и даже планировала с ним свадьбу.

В 2019 году Бар Рафаэли стала одной из четырех ведущих песенного конкурса “Евровидение”, которое проходило в Тель-Авиве.