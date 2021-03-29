Даже спустя годы автомобили ВАЗ не теряют своей популярности. Их до сих пор покупают как автолюбители новички, так и те, кто просто не может обходиться без машины.

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За полвека существования компания выпустила свыше 20 млн машин. Какие же самые популярные авто выпускал АвтоВАЗ?

ВАЗ-2109

Модель пятидверная и переднеприводная. Была выпущена после модели 2108 и быстро обрела популярность. Выпускалась с конвейера в 1987-2004 годах, за это время было изготовлено свыше 1,5 млн машин. Мотор здесь 1.5 л, в 2000 годах на нем начал использовать инжектор вместо карбюратора.

ВАЗ-2121

Также эту модель называют “Нива”. Считается революционным для своей эпохи, так как является первым отечественным кроссовером с несущим кузовом и полным приводом в массовом производстве. Впервые машина увидела свет в 1977 и спрос на нее высок до сих пор, поэтому она выпускается ВАЗом и сейчас. Самые популярные моторы — карбюраторный на 1,6 л или инжекторный на 1,7 л.

ВАЗ-2106

Это самая популярная модель АвтоВАЗа, которую по праву можно считать настоящим бестселлером. Он имеет классический, полюбившийся многим, дизайн и считается достаточно надежным автомобилем. Самые популярные моторы у “Шестерки” — 1.3 л, 1.5 л и 1.6 л. Многие признают, что именно у 2106 самый плавный ход по сравнению с остальными моделями. В 1975-2004 годы производитель выпустил свыше 4 млн экземпляров.

ВАЗ-2101

И, конечно же, не стоит забывать о самой первой модели, которая было выпущена АвтоВАЗом, и которая осталась популярной до сегодняшнего времени. “Копейку” начали выпускать в 1970 году и с тех пор было продано свыше 4,8 млн. С конвейера он выходил вплоть до 1988 года. ВАЗ 2101 считается базовой моделью, обычно оснащался мотором на 1.2 л, но более поздние варианты выпускались с 1.3 л.

Также не стоит забывать, что сейчас производитель входит в состав компаний Renault-Nissan, а также выпускает Granta и Vesta, которые хотя и имеют невысокую цену, но все же отличаются современным внешним видом и приличным качеством и надежностью.