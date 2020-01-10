По данным СМИ, в пассажирский самолет рейса PS752 авиакомпании МАУ могли попасть две ракеты от российского ЗРК "Тор-М1", которые были в свое время проданы Ирану.

#Буквы рассказывают, что это за оружие и как оно работает.

Система “Тор” предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии “стелс”. Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система “Тор” сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой “свой-чужой”.

Зенитно-ракетный комплекс “Тор-М1” является модификацией стандартного комплекса “Тор”, который был разработан и начал выпускаться в Советском Союзе в начале 1980-х годов. В мире такими машинами владеют в основном армии постсоветских стран, а также союзников России. Больше всего их в России и Китае, около 30 “Торов” есть на вооружении Ирана.

Ракета с этого комплекса может поражать цели на высоте до 6 километров и на расстоянии до 12 километров. Ракеты ЗРК “Тор” летят со скоростью, втрое большей скорости звука. Если запустить их в цель, которая находится за 5 километров, то ракеты долетят примерно за 5 секунд. Они имеют небольшую боеголовку – около 15 килограммов взрывчатого вещества, но они предназначены для распространения многих осколочных элементов. “Тор” может атаковать одновременно две цели по две ракеты на каждую.

Фото: Vitaly V. Kuzmin

Генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал в комментарии сайту “Сегодня”, что технические характеристики ЗРК “Тор-М1” вполне позволяли поразить Boeing-737 компании МАУ при тех условиях, при которых лайнер потерпел катастрофу.

“Могла ли ракета ЗРК “Тор-М1” привести к такой катастрофе при таких условиях? Безусловно. “Тор-М1” – это система ПВО сухопутных войск ближнего действия. Дальность 12, высота 6 километров. Для нее большой пассажирский лайнер, летящий на высоте 2,5 километра – очень простая, практически идеальная цель. Боевая часть менее мощная, чем у “Бука”. Но если учесть, что запускалось, как уже сейчас говорят две ракеты, пожар мгновенно возникал в салоне такой, что никак экипаж отреагировать уже не мог”, – сказал Романенко.

По его словам, точно определить, был ли подрыв, и какого рода ракеты позволит расследование.

“Поражающие элементы разных видов ракет отличаются. К примеру, у С-200 – это шарики двух диаметров, в “Буке” – элементы в форме “двутавра” также различных диаметров – в зависимости от модификаций. Потому определить, чем был поражен самолет – дело техники. Взять элементы конструкций сбитого Boeing, взять у корпорации Boeing металл, провести экспертизы и получить выводы”, – сказал Романенко.

Ранее глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что истинную причину катастрофы самолета МАУ под Тегераном покажут данные черных ящиков.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.