Торговый коллапс между Великобританией и Европейским союзом может продлиться до лета, так как не удается наладить нормальную работу отрасли из-за глобального недостатка кадров.

Об этом сообщает The Guardian.

В британских портах стоят сотни контейнеров, которые не могут пересечь границу с ЕС из-за отсутствия некоторых документов. Некоторые британские контейнеры возвращают пустыми, так как нет налаженного порядка прохождения таможенного контроля.

Экспорт в Британии снизился почти на половину. В январе, когда стартовала торговля между ЕС и Британией на новых условиях, установленных администрацией премьер-министра страны Бориса Джонсона, импорт упал на 30%.

Британское правительство раскритиковали за неспособность подготовиться к прогнозированным пограничным проверкам. В ответ министр кабинета министров Майкл Гоув сказал, что согласно новой схеме, контроль за импортом продуктов животного происхождения будет перенесен с апреля на октябрь, а проверки большинства других товаров будут проходить только в портах Великобритании с января следующего года.

Но в Брюсселе требовали, чтобы британские экспортеры соблюдали правила ЕС. Для этого Британии пришлось бы нанять 30 тысяч таможенных агентов, которые должны были бы подтверждать, что те или иные товары – безопасны для ввоза в ЕС.

Ричард Баллантайн, глава Британской портовой ассоциации, сказал, что в большинстве портов за последние недели наблюдалось восстановление отгрузок, хотя задержка импортных проверок “отложила проблему, а не решила ее”.

Чтобы справиться с нововведениями, Британии нужно уже не 30 тысяч таможенных агентов, а 50 тысяч.

Если в стране не будет достаточного количества таможенников – торговый коллапс продлится до лета, как минимум. От этого пострадают малый и средний бизнес, в первую очередь, так как именно таможенные агенты играют решающую роль в обработке множества новых документов.

Британское правительство уже обратилось к местным торговым палатам с просьбой обучить новых таможенных агентов.