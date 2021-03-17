Об этом сообщает CNBC.
Кэтрин Тай – женщина с азиатскими корнями. Она всегда была ярым критиком торговой практики Китая. За ее назначение торговым представителем США проголосовали 98 сенаторов. Голосов “против” не было.
Тай предстоит наладить торговые переговоры США с Китаем, при этом сохранив жесткую позицию, заданную администрацией президента Дональда Трампа.
Она настаивает на том, что США обязаны противостоять Китаю, работаю сообща с другими странами. При этом, важно установить превосходство США в “серых зонах”.
До Тай торговым представителем США был Роберт Лайтхайзер.
Выступая перед Финансовым комитетом Сената в феврале, Тай заявила, что хочет, чтобы Китай выполнил свои обязательства по первому этапу заключенного торгового соглашения.
Ранее Тай была главным советником демократов по торговле в бюджетном комитете Палаты представителей. При администрации президента Дональда Трампа она играла ключевую роль в переговорах по соглашению США, Мексики и Канады, а при экс-президенте Бараке Обаме – курировала торговлю с Китаем.
Накануне голосования за кандидатуру Тай, лидер сенатского большинства Чак Шумер назвал ее “одним из самых опытных экспертов по международной торговле в стране”. Он также сказал, что ее выдвижение – “контраст трагической дискриминации американцев с азиатскими корнями во время пандемии”.
Напомним, с 10 мая пошлины на китайские товары выросли на 200 миллиардов долларов. 1 сентября США и Китай начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В 7 утра по киевскому времени вступили в силу китайские пошлины на 5 % на поставки сырой нефти. Также, новые пошлины в размере 5 % ввели на поставки соевых бобов и многих других американских товаров, общая стоимость которых составила больше 75 миллиардов долларов. В США повысили пошлины на импортные товары из Китая. Повышение пошлин коснется товаров более чем на 250 миллиардов долларов.
- 15 декабря в министерстве коммерции Китая заявили о том, что согласовали с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену пошлин на товары.
- 24 декабря в британских СМИ сообщали, что США и Китай “в ближайшее время” подпишут торговое соглашение.