Американские сенаторы единогласно поддержали кандидатуру Кэтрин Тай (Katherine Chi Tai) на должность торгового представителя страны. Она может стать первой женщиной в истории США на такой должности.

Об этом сообщает CNBC.

Кэтрин Тай – женщина с азиатскими корнями. Она всегда была ярым критиком торговой практики Китая. За ее назначение торговым представителем США проголосовали 98 сенаторов. Голосов “против” не было.

Тай предстоит наладить торговые переговоры США с Китаем, при этом сохранив жесткую позицию, заданную администрацией президента Дональда Трампа.

Она настаивает на том, что США обязаны противостоять Китаю, работаю сообща с другими странами. При этом, важно установить превосходство США в “серых зонах”.

До Тай торговым представителем США был Роберт Лайтхайзер.

Выступая перед Финансовым комитетом Сената в феврале, Тай заявила, что хочет, чтобы Китай выполнил свои обязательства по первому этапу заключенного торгового соглашения.

Ранее Тай была главным советником демократов по торговле в бюджетном комитете Палаты представителей. При администрации президента Дональда Трампа она играла ключевую роль в переговорах по соглашению США, Мексики и Канады, а при экс-президенте Бараке Обаме – курировала торговлю с Китаем.

Накануне голосования за кандидатуру Тай, лидер сенатского большинства Чак Шумер назвал ее “одним из самых опытных экспертов по международной торговле в стране”. Он также сказал, что ее выдвижение – “контраст трагической дискриминации американцев с азиатскими корнями во время пандемии”.

Напомним, с 10 мая пошлины на китайские товары выросли на 200 миллиардов долларов. 1 сентября США и Китай начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В 7 утра по киевскому времени вступили в силу китайские пошлины на 5 % на поставки сырой нефти. Также, новые пошлины в размере 5 % ввели на поставки соевых бобов и многих других американских товаров, общая стоимость которых составила больше 75 миллиардов долларов. В США повысили пошлины на импортные товары из Китая. Повышение пошлин коснется товаров более чем на 250 миллиардов долларов.