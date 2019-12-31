Президент США Дональд Трамп объявил дату и место подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

“Я подпишу нашу очень крупную и всеобъемлющую торговую сделку по первой фазе с Китаем 15 января”, — заявил Трамп.

Также президент США отметил, что церемония подписания пройдет в Белом доме.

“Будут присутствовать торговые представители Китая высокого уровня”, — добавил он.

Позднее состоится визит Трампа в Пекин для обсуждения второй фазы соглашения. Дата визита пока не сообщается.

Напомним, ранее в Министерстве финансов США приняли решение внести Китай в список стран, которые манипулируют валютой. С 10 мая пошлины на китайские товары выросли на 200 миллиардов долларов. Комментируя такое решение, президент Трамп отмечал, что несмотря на повышение пошлин до 25 %, США и Китай продолжают конструктивный диалог в поиске решений относительно введения новых пошлин

1 сентября США и Китай начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В 7 утра по киевскому времени вступили в силу китайские пошлины на 5 % на поставки сырой нефти. Также, новые пошлины в размере 5 % ввели на поставки соевых бобов и многих других американских товаров, общая стоимость которых составила больше 75 миллиардов долларов. В США повысили пошлины на импортные товары из Китая. Повышение пошлин коснется товаров более чем на 250 миллиардов долларов.