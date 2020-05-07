Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.
ТРК “Космос” в Челябинске разместил фото Адольфа Гитлера на стене памяти. Фото, на котором изображён Гитлер без усов, прислал один из покупателей.
Фюрер на фото изображен без усов. К фотографии отправитель приложил вымышленный рассказ о службе “фронтовика”.
Историю с фото фюрера разместили в социальной сети “ВКонтакте”.
Позже пост был удален, в торговом центре извинились за инцидент.
- В Российской Федерации зафиксировано более 11 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки.