Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

ТРК “Космос” в Челябинске разместил фото Адольфа Гитлера на стене памяти. Фото, на котором изображён Гитлер без усов, прислал один из покупателей.

Фюрер на фото изображен без усов. К фотографии отправитель приложил вымышленный рассказ о службе “фронтовика”.

Историю с фото фюрера разместили в социальной сети “ВКонтакте”.

Позже пост был удален, в торговом центре извинились за инцидент.